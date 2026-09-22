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Ordenan el urgente traslado del entrenador Asensio a la cárcel
La jueza de Garantías Marisa Promé dispuso que el detenido deje el calabozo de Coronel Pringles.
La Justicia ordenó el urgente traslado de Horacio “Chacho” Asensio a la cárcel de Saavedra, donde permanecerá detenido mientras avanza la causa en la que está acusado de abuso sexual.
La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Marisa Gabriela Promé, quien interviene en el expediente.
Asensio permanece alojado de manera transitoria en los calabozos de la Comisaría de Coronel Pringles, dependencia a la que había sido trasladado luego de su detención en Mar del Plata.
La decisión implica que el entrenador será derivado a la Unidad Penal N.º 19 de Saavedra, aun cuando su situación procesal deberá terminar de definirse en los próximos días.
Habitualmente, el traslado a una unidad penitenciaria se produce una vez dictada la prisión preventiva. Sin embargo, en determinados casos, cuando se trata de detenidos que por su exposición pueden generar inconvenientes en una dependencia policial, la Justicia puede disponer el alojamiento en una cárcel antes de que se resuelva esa instancia procesal.
La novedad se conoce además en medio de los cambios en la representación legal del acusado. Asensio se quedó sin abogado por segunda vez en menos de 48 horas, luego de que dos letrados desistieran de continuar con su defensa.
El exentrenador de hockey está investigado por hechos que habrían ocurrido cuando dirigía planteles femeninos del Club Deportivo Monte Hermoso. La causa reúne denuncias de exjugadoras que eran adolescentes al momento de los episodios investigados.
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