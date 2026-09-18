Comienza el operativo de seguridad para la llegada de Milei al centro bahiense

Comenzó este viernes por la mañana el operativo de seguridad y organización del tránsito en torno a los puntos del centro de Bahía Blanca donde el presidente Javier Milei desarrollará parte de su agenda durante la tarde.

Personal abocado al dispositivo comenzó a delimitar con conos distintos sectores en las adyacencias del Hotel Land Plaza, ubicado en la primera cuadra de Saavedra, donde el mandatario tendría previsto mantener una serie de reuniones luego del mediodía.

También se prepara el sector cercano al denominado búnker donde Milei tendrá contacto con militantes y seguidores de La Libertad Avanza. La convocatoria difundida por referentes libertarios está prevista para las 16:30 en inmediaciones del hotel.

El movimiento en el centro se irá intensificando con el correr de las horas, mientras se organizan los espacios por los que se desplazará la comitiva presidencial y los sectores destinados a quienes se acerquen para participar de la convocatoria.

La actividad política marcará la segunda parte de la visita presidencial. Antes, Milei tiene previsto recorrer Compañía Mega y las instalaciones de Louis Dreyfus Company en Puerto Galván, además de sobrevolar terrenos vinculados con un proyecto de Pampa Energía.

En paralelo, distintas organizaciones gremiales y sindicales convocaron a manifestarse por la presencia del Presidente. Entre ellas, sectores universitarios anunciaron una concentración para las 15:30 en Güemes y avenida Colón.

La presencia de dispositivos de seguridad, conos y sectores delimitados anticipa así una tarde con modificaciones en la circulación en parte del centro bahiense, principalmente alrededor de los lugares incluidos en la agenda de Milei.