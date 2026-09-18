Noticias A
Comienza el operativo de seguridad para la llegada de Milei al centro bahiense
Se realiza en inmediaciones del hotel donde el Presidente mantendría reuniones y en el sector previsto para el encuentro con los seguidores.
Comenzó este viernes por la mañana el operativo de seguridad y organización del tránsito en torno a los puntos del centro de Bahía Blanca donde el presidente Javier Milei desarrollará parte de su agenda durante la tarde.
Personal abocado al dispositivo comenzó a delimitar con conos distintos sectores en las adyacencias del Hotel Land Plaza, ubicado en la primera cuadra de Saavedra, donde el mandatario tendría previsto mantener una serie de reuniones luego del mediodía.
También se prepara el sector cercano al denominado búnker donde Milei tendrá contacto con militantes y seguidores de La Libertad Avanza. La convocatoria difundida por referentes libertarios está prevista para las 16:30 en inmediaciones del hotel.
El movimiento en el centro se irá intensificando con el correr de las horas, mientras se organizan los espacios por los que se desplazará la comitiva presidencial y los sectores destinados a quienes se acerquen para participar de la convocatoria.
La actividad política marcará la segunda parte de la visita presidencial. Antes, Milei tiene previsto recorrer Compañía Mega y las instalaciones de Louis Dreyfus Company en Puerto Galván, además de sobrevolar terrenos vinculados con un proyecto de Pampa Energía.
En paralelo, distintas organizaciones gremiales y sindicales convocaron a manifestarse por la presencia del Presidente. Entre ellas, sectores universitarios anunciaron una concentración para las 15:30 en Güemes y avenida Colón.
La presencia de dispositivos de seguridad, conos y sectores delimitados anticipa así una tarde con modificaciones en la circulación en parte del centro bahiense, principalmente alrededor de los lugares incluidos en la agenda de Milei.
Susto en Patagonia: un portón aprisionó a un bebé de un año y medio
Comienza el Congreso de Educación y Bienestar del Sur Argentino
La recorrida de Milei por MEGA, una de las inversiones del RIGI en Bahía
El mensaje de Messi para los deportistas argentinos en los Juegos Suramericanos
Así llegaba Milei en helicóptero al Parque Industrial
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Tras una millonaria inversión provincial, Susbielles anunció 142 lotes para viviendas
-
Noticias B23 horas ago
Ofrecen recompensa para capturar a un conocido arquero condenado por un delito sexual
-
Noticias B22 horas ago
Video: así fue la maniobra que puso en la mira a "La Uruguaya"
-
Noticias B7 horas ago
Cómo afilar las tijeras en casa con una aguja y recuperar el filo en pocos segundos
-
Noticias A7 horas ago
Milei llega a Bahía: cuáles son las actividades que realizará durante su visita
-
Noticias B7 horas ago
Allanamiento en Sierra de la Ventana por presunta usurpación de terrenos
-
Noticias B15 horas ago
El Gobierno modificó el sistema de control de la AUH: lo que hay que tener en cuenta
-
Noticias B8 horas ago
El Gobierno aumentó 1,7% las prestaciones por discapacidad: los nuevos valores