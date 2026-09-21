El martes tendrá la mañana más fría de la semana en Bahía Blanca

Bahía Blanca tendrá este martes la mañana más fría de la semana, con una temperatura mínima de entre 1 y 2 grados, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo de Benedictis

El especialista explicó que el viento del sur mantuvo bajas las temperaturas durante el lunes, con escasa diferencia entre los registros de la mañana y los de la tarde. Aunque su intensidad disminuirá progresivamente, el cierre del día todavía será ventoso.

La noche tendrá una temperatura cercana a los 6 grados, mientras que la sensación térmica podría ubicarse entre los 2 y 3. Ese escenario dará paso a un amanecer especialmente frío en la ciudad y la región.

“La mañana del martes va a ser muy fría, la más fría de la semana”, advirtió De Benedictis. El cambio comenzará a sentirse después, con la rotación del viento al norte y una mayor presencia de sol.

“Después a la tarde empieza a repuntar, porque mañana rota el viento al sector norte, si bien no es que va a modificar gran cosa, pero bueno, por lo menos, un poquito de viento norte, algo más de sol, y eso también va a ayudar a que la temperatura levante, y por eso la máxima probablemente llegue a valores de 15, 16 grados mañana por la tarde”, detalló.

En la región, Sierra de la Ventana será uno de los puntos más fríos, con registros que podrían ubicarse entre 0 y -1 grado, mientras que Monte Hermoso tendrá mínimas de entre 1 y 2 grados. Para la localidad costera, el meteorólogo anticipó una disminución de la intensidad del viento y su posterior rotación al norte, lo que favorecerá una mejora tras las condiciones del lunes. La nubosidad también se retirará gradualmente y dejará el cielo parcialmente nublado.