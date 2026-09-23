El Eternauta, División Palermo y Menem, las series argentinas nominadas al Emmy Internacional

La Argentina tendrá presencia en tres categorías de los Premios Emmy Internacional 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo 23 de noviembre en Nueva York. Ricardo Darín fue nominado por su actuación en El Eternauta, mientras que División Palermo y Menem competirán entre las mejores producciones televisivas del año.

Darín buscará el premio a mejor actuación masculina por su interpretación de Juan Salvo en la adaptación de El Eternauta. En esa categoría también fueron seleccionados el español Javier Cámara, por Yakarta; Ian Roberts, por A Kind of Madness; y Bobby Schofield, por Unforgivable.

La producción argentina también estará representada por la segunda temporada de División Palermo, que quedó entre las cuatro nominadas a mejor comedia. La serie creada y protagonizada por Santiago Korovsky competirá con Man vs Baby, Old Dog, New Tricks y Vir Das: Fool Volume.

Por su parte, Menem fue seleccionada en la categoría de mejor serie dramática. La producción protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani comparte la nominación con Mil golpes, Carême y Real Kashmir Football Club.

De esta manera, las producciones argentinas consiguieron presencia tanto en los rubros de ficción como en una de las principales categorías individuales de actuación.

En el apartado femenino fueron nominadas Mona Mina León por Holy Sh!t, Bárbara Mori por El mundo de Lucca, Park Ji-hyun por You and Everything Else y Sheridan Smith por I Fought the Law.

Entre las restantes categorías aparecen producciones de distintos países en rubros como documental, noticias, programación infantil, entretenimiento no guionado, serie de formato corto, documental deportivo, telenovela y película para televisión o miniserie.

La 54ª edición de los Emmy Internacionales reunirá en Nueva York a representantes de la industria audiovisual de diferentes partes del mundo y distinguirá producciones realizadas fuera de Estados Unidos.

La expectativa argentina estará concentrada principalmente en Ricardo Darín, División Palermo y Menem, que el 23 de noviembre conocerán si logran quedarse con alguno de los principales reconocimientos de la televisión internacional.

Fuente: TN