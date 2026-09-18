Sábado casi de verano y alerta por tormentas para el domingo en Bahía

Bahía Blanca tendrá este sábado una jornada cálida, con características casi veraniegas, antes de un cambio importante en las condiciones del tiempo previsto para el domingo, cuando se esperan tormentas y ráfagas en toda la región.

Así lo explicó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, quien señaló que el sábado será probablemente el día más caluroso de la actual seguidilla de jornadas con temperaturas elevadas.

La mínima rondará los 13 grados y la máxima podría ubicarse entre los 29 y 30 grados. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará desde el sector norte. “Va a ser una jornada cálida, casi de verano”, describió De Benedictis.

El escenario cambiará durante la madrugada del domingo con el avance de un frente que encontrará condiciones de mayor humedad e inestabilidad.

El experto explicó que uno de los factores a seguir será el fuerte contraste térmico, que podría favorecer la aparición de ráfagas intensas.

“Cuando tenemos mucha diferencia de temperatura, el tema de las ráfagas es algo que hay que tener en cuenta. Como está más húmedo y más inestable, cuando pase el frente va a provocar tormentas”, indicó.

La mayor probabilidad de fenómenos se concentra durante la madrugada y la mañana del domingo, aunque la inestabilidad podría mantenerse durante buena parte de la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la mañana del domingo y por viento fuerte para la noche.

De Benedictis aclaró que todavía será necesario monitorear la evolución del sistema para determinar qué sectores recibirán las tormentas de mayor intensidad.

“Hay que ir viendo exactamente en qué lugar, si es sobre Bahía, un poco más al norte o un poco más al sur, pero la región tiene chances de tormentas durante el domingo, especialmente a la mañana”, explicó.

Después del paso del frente, las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente durante el mismo domingo. Para el lunes se espera un marcado descenso de temperatura y ausencia de precipitaciones, aunque con cielo todavía parcialmente cubierto.

En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se prevé una evolución similar. El sábado aumentará paulatinamente la nubosidad, mientras que las tormentas podrían comenzar durante la madrugada del domingo y continuar principalmente durante la mañana.