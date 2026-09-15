El Tiempo
Se espera este miércoles una mañana fría y una tarde cálida
La mínima será de 2 grados, mientras que la máxima llegará hasta los 19 grados.
El pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para este miércoles anticipa que será una jornada con un amanecer frío y una tarde cálida, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
La mínima será de 2 grados, mientras que la máxima llegará hasta los 19 grados. El cielo estará mayormente despejado y el viento soplará desde el norte con velocidad moderada.
Para la región se espera una situación muy similar, con la excepción de Sierra de la Ventana, que tendrá temperaturas bajo cero. En Monte Hermoso las condiciones serán parecidas a las de Bahía.
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