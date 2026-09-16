Se espera un jueves con una mañana fresca y la tarde templada

El pronóstico del tiempo para este jueves 17 de septiembre en Bahía Blanca anticipa una jornada fresca durante las primeras horas y con un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde, cuando la máxima alcanzará los 22 grados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 9 grados y no se esperan precipitaciones en ningún momento de la jornada.

Durante la madrugada el cielo estará ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 11 grados. El viento soplará del noroeste a una velocidad de entre 23 y 31 km/h y podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Por la mañana continuará la nubosidad parcial y el termómetro rondará los 9 grados. El viento seguirá desde el noroeste, aunque con menor intensidad, entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

La temperatura llegará a su punto máximo durante la tarde, con 22 grados y cielo algo nublado. En ese tramo del día el viento rotará hacia el sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche se prevén unos 15 grados, cielo algo nublado y viento del este de entre 23 y 31 km/h.

En Sierra de la Ventana se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 20, sin lluvias y con ráfagas de hasta 59 km/h durante la madrugada; mientras que en Monte Hermoso las condiciones serán similares a las de Bahía Blanca, con temperaturas entre los 9 y 22 grados, nubosidad variable, ausencia de precipitaciones y viento moderado, con las ráfagas más intensas durante las primeras horas del día.