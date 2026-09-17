Se anticipa un viernes ventoso y cálido

El pronóstico del tiempo para este viernes anticipa que será una jornada ventosa y con cielo parcialmente nublado, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

La mínima se estima que será de 12 grados y la máxima llegará hasta los 25 grados. Se anticipa que la velocidad del viento estará en unos 30 km/h, con ráfagas ligeramente superiores a ese valor.

En la región de Sierra de la Ventana y Monte Hermoso se estima que las condiciones serán muy similares a las de Bahía Blanca.

De Benedictis adelantó que para el próximo domingo es probable que se produzcan algunas tormentas.