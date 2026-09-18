Villa Mitre y Huracán ganaron en el arranque de la octava fecha de la Liga del Sur

La octava fecha del torneo Clausura de la Primera División A de la Liga del Sur comenzó este viernes con triunfos de Villa Mitre y Huracán.

En El Fortín, Villa Mitre se impuso por 1-0 ante Liniers y sumó tres puntos importantes para acomodarse en la tabla. El único gol del encuentro fue convertido por Julián Monteverde.

Más tarde, Huracán derrotó 1-0 a Libertad en el Bruno Lentini, en un encuentro que se disputó sin público visitante.

Iván Gustavo Agudiak marcó el gol que le permitió al Globo quedarse con la victoria. Lucas De Dios fue el árbitro del encuentro.

La octava fecha continuará este sábado con el resto de los encuentros programados.