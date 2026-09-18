La Liga del Sur pone en marcha hoy la octava fecha con dos partidos del Oficial

La Liga del Sur pondrá en marcha este viernes la octava fecha del Torneo Clausura, la primera de la segunda rueda, con dos partidos correspondientes a la Primera División A.

Desde las 15:30, Villa Mitre recibirá a Liniers en El Fortín, con arbitraje de Juan I. Miranda. Será un cruce importante para ambos, ya que el Tricolor necesita sumar para acomodarse en el Clausura y el Chivo buscará sostener su buen lugar en la tabla general.

Más tarde, a las 19:30, Huracán será local ante Libertad, en el Bruno Lentini, con Lucas De Dios como juez principal. El partido se jugará sin público visitante. El Globo llega tercero en el Clausura y, además, lidera la tabla general del Oficial.

La actividad de la A continuará mañana, desde las 15:30, con San Francisco-Bella Vista, que será dirigido por Sebastián Navarro. El Santo llega como puntero del Clausura con 12 puntos y buscará defender la cima ante uno de los equipos fuertes de la general.

El domingo, también a las 15:30, se completará la fecha con La Armonía-Sporting, en el estadio Hermanos Francani. El árbitro será Juan Vega. Sporting es escolta del Clausura con 11 unidades, mientras que La Armonía necesita sumar por su situación en la tabla general.

En el Clausura del Oficial, San Francisco manda con 12 puntos, seguido por Sporting, con 11; Huracán, con 9; La Armonía y Liniers, con 8; y Bella Vista, Villa Mitre y Libertad, todos con 7.

En la tabla general, Huracán lidera con 35 unidades, seguido por Bella Vista, con 32, y Liniers, con 31. Más atrás aparecen Villa Mitre, con 26; Libertad y San Francisco, con 25; Sporting, con 24; y La Armonía, con 22. En el Oficial, el séptimo jugará la Promoción y el octavo descenderá.

En la Primera División B, la jornada comenzará mañana con tres partidos. A las 15:30, Comercial recibirá a Tiro Federal en Ingeniero White, en un encuentro que se jugará a puertas cerradas y tendrá como árbitro a Mariano Perretti.

A la misma hora, Olimpo enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca en el Roberto Carminatti, con arbitraje de Brian Romero. El Aurinegro llega como líder del Clausura del Promocional con 17 puntos.

También el sábado, desde las 16, Pacífico de Cabildo recibirá a Sansinena, con Lucas González como juez principal.

La fecha de la B se cerrará el domingo, a las 15:30, con Rosario Puerto Belgrano-Dublin, en el Coloso de Cemento. El partido no contará con público visitante y será dirigido por Álvaro Richmond.

En el Clausura del Promocional, Olimpo lidera con 17 puntos. Lo siguen Rosario, con 13; Tiro Federal, con 12; Comercial, con 9; Pacífico de Cabildo, con 8; Pacífico de Bahía, con 7; Sansinena, con 6; y Dublin, con 1.

En la general de la B, Tiro Federal manda con 39 unidades, apenas por encima de Rosario, que suma 38. Luego aparecen Comercial, con 36; Olimpo, con 33; Sansinena, con 27; Dublin, con 18; Pacífico de Cabildo, con 16; y Pacífico de Bahía, con 15.