Municipales ganó y se afirma en la punta del Clausura femenino de la Liga del Sur

Se disputó la octava fecha del Torneo Clausura femenino de la Liga del Sur, con actividad en la Primera A y también una nueva jornada en la Primera B.

En la máxima categoría, Municipales volvió a ganar y se consolidó como líder. Las telefónicas derrotaron 4 a 2 a Sporting, con goles de Luana Villanueva, Ludmila Fernández, Abigail Britos y Valeria Navarrete.

El resultado les permitió llegar a 22 puntos, dos más que Villa Mitre, que perdió una buena chance de seguir arriba al caer 1 a 0 ante La Armonía. El único gol del partido lo convirtió Renata Trech.

También sumó fuerte Tiro Federal, que venció 3 a 1 a Empleados de Comercio con tantos de Morena Juárez, María Selva Sánchez y Nahiara Tilleria. Mientras que descontó Julieta Paz. Con ese triunfo, el aurivioleta llegó a 19 unidades y quedó tercero, a solo tres puntos de la cima.

En el otro encuentro de la fecha, Bella Vista superó 1 a 0 a Libertad, con gol de Antonia Prada, y se acomodó cuarto con 10 puntos.

Con estos resultados, el Clausura de la A quedó con Municipales como puntero con 22 puntos. Lo sigue Villa Mitre, con 20; Tiro Federal, con 19; Bella Vista, con 10; La Armonía y Sporting, con 5; y Libertad y Empleados de Comercio, con 4.

En la Primera B, Liniers volvió a mostrar su poderío y goleó 5 a 0 a Olimpo, con dos tantos de Victoria Sánchez y los restantes de Liz Marcolini, Giuliana Morano y Paulina Acevedo.

El Chivo lidera la tabla con 59 puntos en la general, con 19 triunfos, dos empates y ninguna derrota.

También ganó SPIQPYA, que derrotó 5 a 0 a Sansinena con goles de Renata Segovia, en dos oportunidades, Mía Carranza, Morena Varela y Paola Vallejos. Con ese resultado, llegó a 45 puntos y se mantiene tercero.

Por su parte, Huracán venció 1 a 0 a Estrella de Oro, con gol de Keila Iglesias, y sumó tres puntos importantes para alejarse del fondo.

En la tabla de la B, Liniers manda con 59 puntos, seguido por San Francisco, que tuvo fecha libre y suma 50. Luego aparecen SPIQPYA, con 45; Rosario Puerto Belgrano, con 42; Estrella de Oro, con 30; Huracán, con 15; Sansinena, con 14; Olimpo, con 13; y Pacífico de Cabildo, con 1.