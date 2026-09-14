Deportes
Municipales ganó y se afirma en la punta del Clausura femenino de la Liga del Sur
Vencieron a Sporting y aprovecharon la derrota de Villa Mitre. En la B, Liniers goleó a Olimpo y sigue firme arriba.
Se disputó la octava fecha del Torneo Clausura femenino de la Liga del Sur, con actividad en la Primera A y también una nueva jornada en la Primera B.
En la máxima categoría, Municipales volvió a ganar y se consolidó como líder. Las telefónicas derrotaron 4 a 2 a Sporting, con goles de Luana Villanueva, Ludmila Fernández, Abigail Britos y Valeria Navarrete.
El resultado les permitió llegar a 22 puntos, dos más que Villa Mitre, que perdió una buena chance de seguir arriba al caer 1 a 0 ante La Armonía. El único gol del partido lo convirtió Renata Trech.
También sumó fuerte Tiro Federal, que venció 3 a 1 a Empleados de Comercio con tantos de Morena Juárez, María Selva Sánchez y Nahiara Tilleria. Mientras que descontó Julieta Paz. Con ese triunfo, el aurivioleta llegó a 19 unidades y quedó tercero, a solo tres puntos de la cima.
En el otro encuentro de la fecha, Bella Vista superó 1 a 0 a Libertad, con gol de Antonia Prada, y se acomodó cuarto con 10 puntos.
Con estos resultados, el Clausura de la A quedó con Municipales como puntero con 22 puntos. Lo sigue Villa Mitre, con 20; Tiro Federal, con 19; Bella Vista, con 10; La Armonía y Sporting, con 5; y Libertad y Empleados de Comercio, con 4.
En la Primera B, Liniers volvió a mostrar su poderío y goleó 5 a 0 a Olimpo, con dos tantos de Victoria Sánchez y los restantes de Liz Marcolini, Giuliana Morano y Paulina Acevedo.
El Chivo lidera la tabla con 59 puntos en la general, con 19 triunfos, dos empates y ninguna derrota.
También ganó SPIQPYA, que derrotó 5 a 0 a Sansinena con goles de Renata Segovia, en dos oportunidades, Mía Carranza, Morena Varela y Paola Vallejos. Con ese resultado, llegó a 45 puntos y se mantiene tercero.
Por su parte, Huracán venció 1 a 0 a Estrella de Oro, con gol de Keila Iglesias, y sumó tres puntos importantes para alejarse del fondo.
En la tabla de la B, Liniers manda con 59 puntos, seguido por San Francisco, que tuvo fecha libre y suma 50. Luego aparecen SPIQPYA, con 45; Rosario Puerto Belgrano, con 42; Estrella de Oro, con 30; Huracán, con 15; Sansinena, con 14; Olimpo, con 13; y Pacífico de Cabildo, con 1.
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