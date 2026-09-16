Villa Mitre: detienen a dos adolescentes por intentar robar una moto

Dos adolescentes de 15 años fueron demorados por la Policía acusados de intentar robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. El procedimiento se realizó en calle Parera al 600, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación.

Según informó la Policía, personal de la Comisaría Cuarta y de la Unidad de Policía de Prevención Local llegó al lugar y sorprendió a los jóvenes cuando presuntamente intentaban forzar una motocicleta Mondial FD 250 para llevársela.

El rodado, propiedad de un hombre de 53 años, fue secuestrado en el marco de las actuaciones correspondientes. La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública y quedó a cargo de la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2.