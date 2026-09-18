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El tango y el cine se dan cita en Bahía Blanca con un emotivo homenaje a Homero Manzi
Con entrada libre y gratuita, la jornada incluirá la proyección del clásico "El último payador".
El ciclo "Historia y tango en el cine", consolidado como un espacio cultural de referencia indiscutida en Bahía Blanca, regresa con una propuesta imperdible para los amantes de la cultura nacional. La cita tendrá lugar el próximo lunes 21 de septiembre a las 18:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560.
En esta oportunidad, el evento central girará en torno a la proyección de "El último payador", una verdadera joya cinematográfica estrenada el 9 de febrero de 1950. La obra, inspirada en la mítica vida del payador José Betinotti, cuenta con un valor histórico y artístico excepcional: fue escrita por el inolvidable poeta y letrista Homero Manzi, quien también la dirigió en dupla con el cineasta francés Ralph Pappier. La pantalla grande cobrará vida con la magistral actuación protagónica del cantor, actor y director Hugo del Carril.
Como es habitual en este espacio, el encuentro no terminará con los créditos de la película. Tras la proyección, el escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle, ofrecerá una charla especial dedicada a Homero Manzi, otra figura fundamental de nuestra cultura popular.
Al ser consultado sobre la relevancia del director y guionista homenajeado en la jornada, José Valle compartió una profunda valoración sobre su legado:"Homero Manzi no fue solo un poeta o un director de cine; fue el hombre que le dio una sensibilidad única y una hondura literaria al tango que transformó nuestra identidad musical para siempre. Pero, por sobre todas las cosas, Manzi fue una persona profundamente comprometida con su época, un intelectual que supo leer las realidades y las luchas de su pueblo para plasmarlas en su arte. Recordarlo a través de su obra cinematográfica es un acto de justicia cultural, un puente necesario para que las nuevas generaciones descubran la riqueza y la poesía de nuestra historia".
La propuesta, pensada para preservar, rescatar y difundir el valioso patrimonio cinematográfico y tanguero del país, mantiene su formato de entrada libre y gratuita, extendiendo una cálida invitación a toda la comunidad bahiense para compartir una tarde a puro arrabal, memoria y debate
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