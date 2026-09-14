Liga del Sur: cómo quedó el Clausura y las generales al rojo vivo

La Liga del Sur cerró la séptima fecha del Torneo Clausura y las tablas dejaron un panorama cada vez más apretado, tanto en la pelea por el campeonato como en la zona baja del Oficial y en la definición del Promocional.

En la Primera A, San Francisco continúa como líder del Clausura con 12 puntos, aunque la derrota ante Liniers por 2 a 0 le impidió estirar la diferencia. El Chivo ganó con goles de Massimo Nicolás Monti y Simón Biondo, y se metió nuevamente en la discusión.

El que quedó a tiro fue Sporting, que igualó sin goles ante Villa Mitre y llegó a 11 unidades. Más atrás aparece Huracán, con 9, luego del 0 a 0 frente a Bella Vista en el Bruno Lentini.

La otra victoria importante del cierre de la fecha fue la de Libertad, que superó 1 a 0 a La Armonía con gol de Franco Pane. Ese resultado no solo le permitió sumar en el Clausura, sino también tomar aire en la tabla general.

En el Clausura de la A, la tabla quedó con San Francisco arriba con 12 puntos. Lo siguen Sporting, con 11; Huracán, con 9; La Armonía y Liniers, con 8; y Bella Vista, Villa Mitre y Libertad, todos con 7.

En la tabla general del Oficial, Huracán sigue en lo más alto con 35 unidades, seguido por Bella Vista, con 32, y Liniers, con 31. Más atrás aparecen Villa Mitre, con 26; Libertad y San Francisco, con 25; Sporting, con 24 (promoción); y La Armonía, con 22 (descenso).

Allí está una de las claves de la recta final: en el Oficial, el séptimo jugará la Promoción y el octavo descenderá. Hoy, La Armonía ocupa el último lugar, mientras que Sporting está en zona de Promoción. Sin embargo, Libertad, San Francisco y Villa Mitre todavía no pueden relajarse, porque la diferencia sigue siendo mínima.

En la Primera B, Olimpo se mantiene firme en el Clausura. El Aurinegro llegó a 17 puntos y le sacó cuatro de ventaja a Rosario, que quedó como escolta con 13 tras vencer 3 a 1 a Sansinena en Punta Alta.

El podio del Clausura del Promocional lo completa Tiro Federal, con 12 puntos. Luego aparecen Comercial, con 9; Pacífico de Cabildo, con 8; Pacífico de Bahía Blanca, con 7; Sansinena, con 6; y Dublin, con 1.

Olimpo, por ahora, marca el ritmo de la segunda parte del año. Está invicto, ganó cinco partidos y empató dos, con 18 goles a favor y apenas 4 en contra. Rosario quedó como principal perseguidor, mientras que Tiro Federal sigue prendido y Comercial todavía conserva chances de meterse en la discusión.

En la general del Promocional, Tiro Federal lidera con 39 puntos, apenas uno por encima de Rosario, que suma 38. Comercial aparece tercero con 36, mientras que Olimpo quedó cuarto con 33.

Más atrás se ubican Sansinena, con 27; Dublin, con 18; Pacífico de Cabildo, con 16; y Pacífico de Bahía Blanca, con 15.

El dato reglamentario también empieza a pesar: en el Promocional, el primero de la tabla general jugará la Promoción si Comercial gana el Clausura. Por eso, la lucha entre Tiro Federal, Rosario y el propio Comercial suma una tensión extra en el cierre.