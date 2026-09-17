La Liga del Sur entra en modo definición: así se juega la octava fecha

La Liga del Sur ya tiene confirmada la programación de la octava fecha del Torneo Clausura, que marcará el inicio de la segunda rueda tanto en el Oficial como en el Promocional.

La actividad comenzará este viernes con dos partidos de la máxima categoría. Desde las 15:30, Villa Mitre recibirá a Liniers en El Fortín.

Ese mismo día, desde las 19:30, Huracán será local en el Bruno Lentini ante Libertad, en un partido que se jugará sin público visitante.

El sábado, a las 15:30, el líder San Francisco recibirá a Bella Vista en el Gustavo Novoa. El Santo manda en el Clausura con 12 puntos, aunque tiene a Sporting a solo una unidad. Bella Vista, por su parte, está lejos en el torneo corto, pero se mantiene como escolta en la tabla general.

La fecha de la A se cerrará el domingo, también a las 15:30, con La Armonía-Sporting en los Hermanos Francani.

En el Clausura del Oficial, San Francisco lidera con 12 puntos, seguido por Sporting, con 11; Huracán, con 9; La Armonía y Liniers, con 8; y Bella Vista, Villa Mitre y Libertad, todos con 7.

La tabla general también empieza a pesar cada vez más: Huracán manda con 35 unidades, seguido por Bella Vista, con 32, y Liniers, con 31. Más atrás aparecen Villa Mitre, con 26; Libertad y San Francisco, con 25; Sporting, con 24; y La Armonía, con 22. En el Oficial, el séptimo jugará la Promoción y el octavo descenderá.

Mientras que en el Promocional, la jornada comenzará el sábado con tres encuentros. A las 15:30, Comercial recibirá a Tiro Federal en Ingeniero White en un partido que se jugará a puertas cerradas.

A la misma hora, Olimpo enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca en el Roberto Carminatti. El Aurinegro llega como líder del Clausura con 17 puntos y buscará sostener la diferencia sobre sus perseguidores. También el sábado, pero desde las 16, Pacífico de Cabildo recibirá a Sansinena.

El domingo, a las 15:30, Rosario será local en el Coloso de Cemento ante Dublin, en un encuentro que se disputará sin público visitante.

En el Clausura del Promocional, Olimpo está arriba con 17 puntos. Lo siguen Rosario, con 13; Tiro Federal, con 12; Comercial, con 9; Pacífico de Cabildo, con 8; Pacífico de Bahía, con 7; Sansinena, con 6; y Dublin, con 1.

En la general de la B, Tiro Federal lidera con 39 unidades, apenas por encima de Rosario, que tiene 38. Luego aparecen Comercial, con 36; Olimpo, con 33; Sansinena, con 27; Dublin, con 18; Pacífico de Cabildo, con 16; y Pacífico de Bahía, con 15.