Espectáculos
MasterChef ya tiene fecha y se vienen nuevos estrenos en las plataformas
No te pierdas la columna de espectáculos de Laura Ubfal.
La periodista de espectáculos Laura Ubfal pasó este viernes por Hora Pico, en el aire de La Brújula 24, y analizó el panorama de la televisión tras el cierre de Gran Hermano, además de anticipar estrenos y recomendar series para el fin de semana.
Uno de los primeros temas fue la repercusión que tuvieron algunas declaraciones suyas luego de la final del reality. Ubfal descartó cualquier cuestionamiento sobre el resultado y fue contundente: “Los votos son los votos”.
También repasó los números de audiencia. Según detalló, Gran Hermano cerró esta etapa con 8,4 puntos de rating y volvió a convertirse en lo más visto de la televisión abierta, aunque lejos de las cifras habituales de una final. “Obviamente es un número ya de programa común, no de final ni nada”, explicó. En la misma jornada, mencionó que Guido Kaczka registró 6,5 puntos, Mario Pergolini 5,1 y LAM 3,3.
Mientras tanto, la televisión ya comienza a reacomodarse para las próximas semanas. Ubfal confirmó que MasterChef comenzará el 28 de septiembre, mientras que este domingo se pondrá en marcha Gran Hermano Uruguay, que utilizará la misma casa del formato argentino.
Sobre Popstars, consideró que mantiene números aceptables, aunque sin convertirse por ahora en un fenómeno: “Ayer hizo 7,3. Gana su franja, pero no es una locura”.
La especialista también adelantó algunos de los invitados que tendrá PH: Podemos Hablar durante el fin de semana. Entre ellos estarán la ganadora de Gran Hermano, Sol, Nati Jota, Mauro Zárate y el actor Alejandro Awada.
Durante la charla hubo espacio además para otra de las historias surgidas alrededor del reality: la posibilidad de que el Turco García finalmente se case con Mariela. “Vamos a ver si se da o no se da”, señaló Ubfal, después de recordar que el exfutbolista había realizado esa promesa durante el programa.
En materia de streaming, la periodista dejó varias recomendaciones. Destacó especialmente The Pitt, la serie médica de HBO que tuvo protagonismo en los premios Emmy, y volvió a mencionar Furia, disponible en Disney+. También recomendó La bestia en mí y El Club Gastronómico, ambas disponibles en Netflix, y anticipó la llegada a esa plataforma de una película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre.
Finalmente, Ubfal se refirió a la segunda temporada de El Eternauta y aclaró que todavía habrá que esperar. Según indicó, las grabaciones recién comenzarían el año próximo, en el marco de una producción de gran escala y elevados costos. “Hay mucho material, muchas series nuevas que iremos viendo y recomendando”, cerró la periodista en su columna semanal de Hora Pico.
Recordá que para saber más de estas cuestiones podés ingresar a www.laubfal.com.
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