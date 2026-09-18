Deportes
Clausura: ganar y romper la racha negra, la misión de Racing ante Sarmiento
Con el entrenador Vojvoda en la cuerda floja, la Academia quiere volver al triunfo luego de siete jornadas, pero lo visita una de las revelaciones del torneo.
¿Que dirá el Cilindro de Avellaneda este viernes cuando a partir de las 21.30 y a través de TNT Sports, Racing salga a enfrentar a Sarmiento por la novena fecha del Torneo Clausura? ¿Renovará su apoyo la hinchada academica o les hará sentir a los jugadores y al técnico Juan Pablo Vojvoda su reprobación por la campaña impresentable? ¿Cómo será el clima del viejo estadio si pasan los minutos y el equipo demora en ponerse en ventaja o arranca perdiendo? Si llegara a sufrir una nueva derrota, ¿podrá sostenerse la continuidad de Vojvoda o la suerte del entrenador quedará jugada? El correr de la noche irá dando las respuestas a todas estas preguntas.
Racing lleva siete fechas sin victorias, ganó sólo uno de sus últimos ocho partidos (2 a 1 a Gimnasia en la primera fecha), viene de sufrir tres derrotas consecutivas, también perdió las tres veces que jugó de local (ante Tigre, Banfield y Atlético Tucumán) y figura último en el grupo B con cinco puntos logrados sobre veinticuatro que lo alejaron de los puestos de clasificación a los playoffs (está a ocho unidades de los tucumanos que ocupan el octavo puesto y de las copas continentales del año venidero (24º en la tabla anual).
O sea, están agotados todos los plazos de la tolerancia. Pero como en la cumbre del lunes pasado, el presidente Diego Milito (señalado por casi todos como el máximo responsable de la crisis) y el secretario deportivo Sebastián Saja lo vieron todavía con energía a Vojvoda y además, no tienen todavía un candidato firme para sucederlo, decidieron ratificarlo en su cargo. Algunos dicen que si no le puede ganar a Sarmiento, ya no habrá margen político para seguir apuntalándolo al técnico. Otros creen que el limíte estará dado por la eliminatoria con Boca del domingo 27 en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina. La última apuesta que le queda a la Academia para tratar de seguir teniendo competencia internacional en 2027.
Para colmo, tras el partido con Huracán en Parque Patricios quedaron lesionados los laterales Ezequiel Cannavo y Juan Barinaga (ambos desgarrados) y el zaguero Matías Pérez (esguince de tobillo derecho) por lo que ninguno de ellos jugará ante Sarmiento. El probable equipo iría con Cambeses; Matías Martínez, Rojo, Escudero; Zaracho, Leandro Pérez, Miljevic, Lodico, Ignacio Rodríguez; Lautaro Díaz y “Maravilla” Martínez.
Sarmiento no le hará sencillo el trámite a la Academia. El equipo de Junin, dirigido por Facundo Sava (ex jugador y ex técnico racinguista) es una de las relevaciones del torneo: figura segundo en el grupo B con 16 puntos, a dos del lider Argentinos Juniors. Y necesita engordar su promedio (está 27º en la tabla) para no pasar sobresaltos a fin de año. Tiene el ataque mas efectivo (16 goles) y a uno de los goleadores de la competencia (el paraguayo Junior Marabel con seis).
Su esquema de espera y juego directo de contraataque puede caerle como anillo al dedo si, empujado por sus hinchas, Racing sale a comérselo crudo desde el comienzo. En función de cómo vaya dándose el partido, la ansiedad y el fervor de las tribunas puede llegar a jugar a favor o en contra de la Academia. Ganar y romper la racha negra calmará los nervios de la multitud. Una nueva derrota convertirá el Cilindro en una caldera en la que el presidente Milito, el técnico Vojvoda ni los jugadores podrán suplicar clemencia.
Fecha 10
Viernes 18 de septiembre
18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Guido Mascheroni
21.15 Racing – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 19 de septiembre
14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: José Carreras
AVAR: Pablo Giménez
14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Delbarba
16.45 Unión – Independiente (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
19.00 River – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Romero
21.15 Instituto – Talleres (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Mariano Ascensi
Domingo 20 de septiembre
14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Verlota
17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Córdoba
17.00 Platense – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carla López
19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Luis Martínez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Javier Uziga
21.30 Vélez – Tigre (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
VAR: Yamil Possi
AVAR: Joaquin Gil
Lunes 21 de septiembre
14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Matías Billone
21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Leandro Fedele
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Lucas Germanotta
Fuente: Página 12
La Liga del Sur pone en marcha hoy la octava fecha con dos partidos del Oficial
Argentina superó las cien: cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos
Clausura: ganar y romper la racha negra, la misión de Racing ante Sarmiento
La Liga Plata entra en zona de definiciones: seis buscan los cuartos de final
Confirmadas las semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Una motociclista murió en un choque contra una camioneta
-
Noticias B21 horas ago
Se conoció la identidad de la mujer fallecida en el choque entre moto y camioneta
-
Noticias B15 horas ago
Tras una millonaria inversión provincial, Susbielles anunció 142 lotes para viviendas
-
Noticias B17 horas ago
Ofrecen recompensa para capturar a un conocido arquero condenado por un delito sexual
-
Noticias B16 horas ago
Video: así fue la maniobra que puso en la mira a "La Uruguaya"
-
Espectáculos22 horas ago
Gran Hermano: cuánto dinero se llevó la ganadora y cuál había sido el premio de la primera edición en 2001
-
La región19 horas ago
A cinco días de la tragedia en Guaminí, siguen buscando al quinto pescador desaparecido
-
Noticias B18 horas ago
Sin acuerdo con los docentes universitarios: el Gobierno aplicará igual una suba salarial del 3%