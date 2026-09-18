Clausura: ganar y romper la racha negra, la misión de Racing ante Sarmiento

¿Que dirá el Cilindro de Avellaneda este viernes cuando a partir de las 21.30 y a través de TNT Sports, Racing salga a enfrentar a Sarmiento por la novena fecha del Torneo Clausura? ¿Renovará su apoyo la hinchada academica o les hará sentir a los jugadores y al técnico Juan Pablo Vojvoda su reprobación por la campaña impresentable? ¿Cómo será el clima del viejo estadio si pasan los minutos y el equipo demora en ponerse en ventaja o arranca perdiendo? Si llegara a sufrir una nueva derrota, ¿podrá sostenerse la continuidad de Vojvoda o la suerte del entrenador quedará jugada? El correr de la noche irá dando las respuestas a todas estas preguntas.

Racing lleva siete fechas sin victorias, ganó sólo uno de sus últimos ocho partidos (2 a 1 a Gimnasia en la primera fecha), viene de sufrir tres derrotas consecutivas, también perdió las tres veces que jugó de local (ante Tigre, Banfield y Atlético Tucumán) y figura último en el grupo B con cinco puntos logrados sobre veinticuatro que lo alejaron de los puestos de clasificación a los playoffs (está a ocho unidades de los tucumanos que ocupan el octavo puesto y de las copas continentales del año venidero (24º en la tabla anual).

O sea, están agotados todos los plazos de la tolerancia. Pero como en la cumbre del lunes pasado, el presidente Diego Milito (señalado por casi todos como el máximo responsable de la crisis) y el secretario deportivo Sebastián Saja lo vieron todavía con energía a Vojvoda y además, no tienen todavía un candidato firme para sucederlo, decidieron ratificarlo en su cargo. Algunos dicen que si no le puede ganar a Sarmiento, ya no habrá margen político para seguir apuntalándolo al técnico. Otros creen que el limíte estará dado por la eliminatoria con Boca del domingo 27 en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina. La última apuesta que le queda a la Academia para tratar de seguir teniendo competencia internacional en 2027.

Para colmo, tras el partido con Huracán en Parque Patricios quedaron lesionados los laterales Ezequiel Cannavo y Juan Barinaga (ambos desgarrados) y el zaguero Matías Pérez (esguince de tobillo derecho) por lo que ninguno de ellos jugará ante Sarmiento. El probable equipo iría con Cambeses; Matías Martínez, Rojo, Escudero; Zaracho, Leandro Pérez, Miljevic, Lodico, Ignacio Rodríguez; Lautaro Díaz y “Maravilla” Martínez.

Sarmiento no le hará sencillo el trámite a la Academia. El equipo de Junin, dirigido por Facundo Sava (ex jugador y ex técnico racinguista) es una de las relevaciones del torneo: figura segundo en el grupo B con 16 puntos, a dos del lider Argentinos Juniors. Y necesita engordar su promedio (está 27º en la tabla) para no pasar sobresaltos a fin de año. Tiene el ataque mas efectivo (16 goles) y a uno de los goleadores de la competencia (el paraguayo Junior Marabel con seis).

Su esquema de espera y juego directo de contraataque puede caerle como anillo al dedo si, empujado por sus hinchas, Racing sale a comérselo crudo desde el comienzo. En función de cómo vaya dándose el partido, la ansiedad y el fervor de las tribunas puede llegar a jugar a favor o en contra de la Academia. Ganar y romper la racha negra calmará los nervios de la multitud. Una nueva derrota convertirá el Cilindro en una caldera en la que el presidente Milito, el técnico Vojvoda ni los jugadores podrán suplicar clemencia.

Fecha 10

Viernes 18 de septiembre

18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Guido Mascheroni



21.15 Racing – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 19 de septiembre

14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Pablo Giménez



14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Delbarba



16.45 Unión – Independiente (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez



19.00 River – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Romero



21.15 Instituto – Talleres (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariano Ascensi

Domingo 20 de septiembre

14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Verlota



17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Córdoba



17.00 Platense – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carla López



19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Javier Uziga



21.30 Vélez – Tigre (Interzonal) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

VAR: Yamil Possi

AVAR: Joaquin Gil

Lunes 21 de septiembre

14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida



19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Matías Billone



21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Leandro Fedele

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Lucas Germanotta

Fuente: Página 12