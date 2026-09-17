Laura Ubfal, tras la final de Gran Hermano: "La tele es una fábrica, no hay tiempo para perder"

Laura Ubfal pasó este jueves por el aire de Hora Pico, por La Brújula 24, y brindó detalles de una intensa noche televisiva marcada por la final de Gran Hermano, además de repasar las principales novedades del mundo del espectáculo.

“Impresionante. Hay que estar ahí con todo el público, las tribunas, los gritos, la alegría y la tristeza. De todo un poco”, describió sobre el clima que se vivió durante la definición del reality.

Según explicó, pese a que todavía habrá una ceremonia de premiación con los finalistas, Telefe ya comenzó a concentrarse en MasterChef. “No hay tiempo para perder, el rating corre. La tele es una fábrica, por suerte”, resumió.

Ubfal contó además que la casa de Gran Hermano comenzó a prepararse para la edición uruguaya, cuyo inicio está previsto para este domingo.Y destacó que la final consiguió 12,5 puntos de rating y aseguró que se contabilizaron más de 30 millones de votos. “Es una locura, una facturación impresionante”, expresó.

También se refirió al especial de La Linterna que realizó junto a familiares de participantes del reality y destacó especialmente las historias personales que pudieron conocerse durante el programa. “Fue un programa muy lindo. Historias de vida hermosas, madres amorosas”, sostuvo.

Tini, De Paul y una millonaria disputa familiar

Otro de los temas abordados fue el próximo casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para diciembre y con alrededor de 300 invitados. Ubfal señaló que en televisión se conocieron detalles de las invitaciones, diseñadas en tonos azules y celestes, y mencionó entre los posibles asistentes a Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Susana Giménez.

La periodista también hizo referencia a versiones difundidas en LAM sobre una auditoría vinculada al patrimonio generado alrededor de la carrera de Tini. “Ayer dijeron que son 89 millones de dólares”, comentó, aunque aclaró que las cifras son parte de una controversia y que Alejandro Stoessel rechazaría esa interpretación.

Según explicó Ubfal, el tema involucra sociedades, bienes y porcentajes que todavía son materia de discusión. Por eso recomendó seguir la investigación periodística que viene realizando Martín Carrizo sobre las estructuras societarias vinculadas al caso.

Mientras tanto, los preparativos para la boda continúan. Tini tendría recitales hasta pocos días antes de la ceremonia y en el medio realizará pruebas de vestido en París. “Es una película. Lo ves en el cine: el villano, la historia... es un documental”, sintetizó Ubfal.

Wanda prepara su propio docu-reality

La columnista confirmó además que Wanda Nara está grabando material para un docu-reality destinado a Disney. Según relató, distintas situaciones recientes de su vida pública fueron registradas para ese proyecto, incluido un viaje a Brasil.

El programa estaría producido por la misma compañía involucrada en el reality de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. “Buscan mujeres ricas, con vidas que vienen de abajo, emprendedoras. Ese es el perfil. Y Wanda lo da de sobra”, señaló.

Ubfal remarcó que la conductora tendrá una agenda cargada, entre la película que tiene pendiente de estreno, las grabaciones de MasterChef y este nuevo proyecto audiovisual.

La periodista también anticipó novedades sobre el reality de los Tinelli: indicó que tendrá una presentación el 23 de septiembre y su estreno llegará el 30.

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