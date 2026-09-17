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Video: así fue la maniobra que puso en la mira a "La Uruguaya"
El Municipio difundió las imágenes captadas por el CeUM. Dicha secuencia dio origen a la investigación que después derivó en la detención de Mary Del Carmen Martínez Wrobbel.
El Municipio difundió este jueves el video que muestra el presunto “pasamanos” de droga por dinero que dio origen a la investigación contra Mary Del Carmen Martínez Wrobbel, conocida como “La Uruguaya”, detenida esta semana acusada de comercializar estupefacientes.
Las imágenes fueron registradas el 9 de abril, alrededor de las 20, por las cámaras del Centro de Monitoreo en la zona de calle Pacífico al 200. Los operadores advirtieron allí una maniobra sospechosa en la vía pública y dieron aviso a las fuerzas de seguridad.
A partir de la alerta, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) llegaron al lugar e interceptaron a Martínez Wrobbel. Durante aquel procedimiento le secuestraron 21,4 gramos de marihuana y un teléfono celular.
Ese operativo fue apenas el comienzo de la causa. El teléfono quedó bajo análisis de personal de Drogas Ilícitas y, según la investigación judicial, allí se encontraron comunicaciones que permitirían acreditar distintas operaciones de venta de marihuana y cocaína realizadas entre marzo y abril.
Con esos elementos, el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N°19, pidió posteriormente la detención de la mujer. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°3 y finalmente Martínez Wrobbel fue arrestada esta semana en una vivienda de Ricchieri al 100. Al ser indagada, decidió guardar silencio.
Ahora, dos días después de conocerse la detención, la Municipalidad hizo pública la secuencia registrada por las cámaras que puso en marcha toda la investigación.
“El trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo Municipal y las fuerzas de seguridad permitió detectar y seguir a una mujer que presuntamente comercializaba estupefacientes en la vía pública”, señaló la comuna al divulgar el video.
Y agregó: “El seguimiento realizado a través de las cámaras permitió su detención por parte de efectivos de la UTOI”.
La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía especializada en estupefacientes.
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