L-Gante, afuera de MasterChef y complicado por una nueva causa

Laura Ubfal volvió a pasar este martes por el aire de "Hora Pico", por La Brújula 24, y repasó una agenda cargada de noticias en el mundo del espectáculo, con L-Gante nuevamente en el centro de la escena por sus problemas judiciales y su salida de MasterChef Celebrity.

La Justicia realizó allanamientos en propiedades vinculadas al cantante en el marco de una investigación iniciada por la denuncia de una pareja que aseguró haber sido amenazada durante un conflicto por una vivienda. “Hay que ver exactamente si es verdad o no es verdad”, aclaró Ubfal al referirse a las acusaciones y remarcó que será la investigación judicial la que deberá determinar qué ocurrió.

La situación se conoció casi al mismo tiempo que la salida de L-Gante de MasterChef Celebrity. Según contó la periodista, la producción decidió avanzar rápidamente con un reemplazo ante la proximidad del inicio de las grabaciones.

El elegido es Mike Amigorena. Ubfal explicó que inicialmente evaluaron artistas relacionados con la música para cubrir el lugar del referente de la cumbia, aunque finalmente la producción optó por el actor. “Empiezan a grabar el jueves. No se puede andar esperando”, sostuvo sobre la necesidad de Telefe de cerrar el elenco del programa.

Otro de los temas de la mañana fue el accidente protagonizado por Gustavo Sofovich en Palermo, donde chocó con una moto. El productor aseguró posteriormente que el control de alcoholemia dio negativo. Ubfal consideró que todavía resta conocer en detalle por qué se produjo el procedimiento posterior al accidente. “Si no hay problema de alcoholemia, hay que ver qué otra cosa puede pasar”, planteó.

Gran Hermano entra en su etapa final

La periodista también analizó las últimas horas de Gran Hermano, luego de la eliminación de Charlotte y a pocas horas de la gran definición. Según señaló, la última emisión alcanzó 11,6 puntos de rating y dejó conformes a las autoridades del canal. Los participantes que siguen en competencia deberán atravesar las últimas jornadas de convivencia antes de conocerse al ganador.

La final será este miércoles, mientras que para el jueves está prevista una emisión especial con los protagonistas de la temporada y la entrega de distintos reconocimientos. “Va a estar lindo, va a estar muy interesante”, anticipó Ubfal sobre el cierre de una edición que tuvo más de 40 participantes.

Durante la columna también hubo espacio para hablar de Daniela Celis, quien atraviesa un buen presente profesional mientras participa de Sex, aunque recientemente se mostró angustiada al hablar de su vida personal.

Finalmente, Ubfal se refirió a Ezequiel “Pocho” Lavezzi y la preocupación que generaron las imágenes en las que se lo observó con fuertes temblores. La periodista señaló que el exfutbolista continúa bajo tratamiento y que públicamente se habló de la posibilidad de que esos movimientos estén vinculados con la medicación que recibe. “Está luchando. No es fácil”, resumió sobre el presente del exjugador de la Selección argentina.

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