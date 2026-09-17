Destacada B
A cinco días de la tragedia en Guaminí, siguen buscando al quinto pescador desaparecido
El operativo se mantiene en la Laguna del Monte tras el vuelco de una lancha que dejó cuatro víctimas. Bomberos, policías y embarcaciones de distintas localidades rastrillan una zona de grandes dimensiones.
A cinco días de la tragedia ocurrida en la Laguna del Monte, en Guaminí, continúa este jueves el intenso operativo para encontrar al quinto pescador que permanece desaparecido luego del vuelco de una lancha.
El accidente ocurrió al mediodía del sábado 12, cuando la embarcación en la que viajaban cinco personas se dio vuelta. Hasta el momento fueron recuperados los cuerpos de cuatro hombres y todavía no hay rastros del restante ocupante.
La búsqueda se desarrolla tanto por agua como por tierra. Los equipos realizan recorridas sobre los más de 100 kilómetros de costa de la laguna y también trabajan sobre una superficie de aproximadamente 175 kilómetros cuadrados.
Del operativo participan una lancha de los Bomberos de Guaminí y embarcaciones provenientes de Tornquist, Bonifacio, Daireaux y Casbas. También intervienen efectivos policiales de Adolfo Alsina, Daireaux, Salliqueló y Tres Lomas, además de un drone perteneciente a la Sociedad de Fomento de Cochicó.
Durante los rastrillajes, los equipos efectuaron numerosas pasadas mediante cabos fondeados y pinches, con el objetivo de detectar algún indicio que permita ubicar al hombre desaparecido.
Cuatro víctimas fatales
Las personas fallecidas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años y residente en San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de la Ciudad de Buenos Aires; José Luna, de 70; y José Antonio Bianchi, de 52 años, guía local que vivía en el balneario Cochicó. La identidad del quinto pescador todavía no fue informada oficialmente.
De acuerdo con la información disponible, un fuerte golpe de viento habría provocado el vuelco de la embarcación. En ese momento la temperatura rondaba los 8 grados y durante la madrugada siguiente se registraron marcas de hasta tres grados bajo cero.
Tal como publica la agencia DIB, la búsqueda continúa sin interrupciones y con el despliegue de recursos de distintos distritos de la región, en medio de la expectativa por poder localizar al quinto ocupante de la lancha.
Sin acuerdo con los docentes universitarios: el Gobierno aplicará igual una suba salarial del 3%
A cinco días de la tragedia en Guaminí, siguen buscando al quinto pescador desaparecido
Día del Profesor: por qué se celebra cada 17 de septiembre en Argentina
Laura Ubfal, tras la final de Gran Hermano: "La tele es una fábrica, no hay tiempo para perder"
Se conoció la identidad de la mujer fallecida en el choque entre moto y camioneta
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Cayó un empleado municipal acusado de robar gasoil de la planta de asfalto
-
Noticias A5 horas ago
Una motociclista murió en un choque contra una camioneta
-
Noticias A6 horas ago
Robó una moto en Bella Vista, chocó en Villa Muñiz y terminó preso
-
Noticias B18 horas ago
El GPS de un celular lo delató: quedó detenido y le secuestraron un arma
-
Amo Viajar18 horas ago
Finca ocho cerros: naturaleza, vinos y un ambicioso hotel en Sierra de la Ventana
-
Noticias B23 horas ago
De Leo le pidió a Milei que llegue a Bahía en auto y "compruebe el estado de las rutas"
-
Noticias B24 horas ago
Buscan eliminar los aumentos automáticos de la AUH y las asignaciones familiares
-
Destacada B3 horas ago
Se conoció la identidad de la mujer fallecida en el choque entre moto y camioneta