A cinco días de la tragedia en Guaminí, siguen buscando al quinto pescador desaparecido

A cinco días de la tragedia ocurrida en la Laguna del Monte, en Guaminí, continúa este jueves el intenso operativo para encontrar al quinto pescador que permanece desaparecido luego del vuelco de una lancha.

El accidente ocurrió al mediodía del sábado 12, cuando la embarcación en la que viajaban cinco personas se dio vuelta. Hasta el momento fueron recuperados los cuerpos de cuatro hombres y todavía no hay rastros del restante ocupante.

La búsqueda se desarrolla tanto por agua como por tierra. Los equipos realizan recorridas sobre los más de 100 kilómetros de costa de la laguna y también trabajan sobre una superficie de aproximadamente 175 kilómetros cuadrados.

Del operativo participan una lancha de los Bomberos de Guaminí y embarcaciones provenientes de Tornquist, Bonifacio, Daireaux y Casbas. También intervienen efectivos policiales de Adolfo Alsina, Daireaux, Salliqueló y Tres Lomas, además de un drone perteneciente a la Sociedad de Fomento de Cochicó.

Durante los rastrillajes, los equipos efectuaron numerosas pasadas mediante cabos fondeados y pinches, con el objetivo de detectar algún indicio que permita ubicar al hombre desaparecido.

Cuatro víctimas fatales

Las personas fallecidas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años y residente en San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de la Ciudad de Buenos Aires; José Luna, de 70; y José Antonio Bianchi, de 52 años, guía local que vivía en el balneario Cochicó. La identidad del quinto pescador todavía no fue informada oficialmente.

De acuerdo con la información disponible, un fuerte golpe de viento habría provocado el vuelco de la embarcación. En ese momento la temperatura rondaba los 8 grados y durante la madrugada siguiente se registraron marcas de hasta tres grados bajo cero.

Tal como publica la agencia DIB, la búsqueda continúa sin interrupciones y con el despliegue de recursos de distintos distritos de la región, en medio de la expectativa por poder localizar al quinto ocupante de la lancha.