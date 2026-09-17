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Ofrecen recompensa por un bahiense prófugo condenado por corrupción de menores
Se trata de Bruno Ezequiel Giambelluca. Es buscado desde 2020, cuando quedó firme una pena de seis años y seis meses de prisión.
Volvió a difundirse en las últimas horas el pedido para localizar y detener a Bruno Ezequiel Giambelluca, un bahiense de 40 años que permanece prófugo de la Justicia desde hace casi seis años y por quien la Provincia mantiene una recompensa de hasta $5 millones.
La búsqueda continúa activa en el registro oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense, donde Giambelluca sigue incluido entre las personas prófugas por las que existe un ofrecimiento económico a cambio de información que permita concretar su detención.
La recompensa no es nueva. Fue dispuesta oficialmente en septiembre de 2025 y oscila entre $2,5 millones y $5 millones, de acuerdo con la relevancia de los datos aportados. En aquella resolución, la Provincia también ordenó realizar una difusión masiva del pedido de captura a nivel nacional, local y en las zonas vinculadas con el caso.
Giambelluca había sido condenado inicialmente, a fines de 2017, a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple en perjuicio de una niña. El fiscal Mauricio Del Cero apeló aquella sentencia y posteriormente el Tribunal de Casación Penal agravó la calificación a corrupción de menores, elevando la pena a seis años y seis meses de prisión.
La sentencia quedó firme el 10 de noviembre de 2020. A partir de ese momento se ordenaron su detención y allanamiento de su domicilio, aunque el procedimiento tuvo resultado negativo y desde entonces no pudo ser localizado.
De acuerdo con la información oficial, los hechos por los que fue condenado ocurrieron en Bahía Blanca entre junio y julio de 2016. Su último domicilio conocido estaba en esta ciudad.
Quienes cuenten con información fehaciente pueden comunicarse con la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas al 0221-4293015, de lunes a viernes de 8 a 18, o dirigirse al Tribunal en lo Criminal N°2. Las autoridades garantizan la reserva de identidad de quienes aporten datos.
A más de un año de haberse establecido la recompensa y casi seis años después de que quedara firme la condena, Giambelluca continúa oficialmente prófugo y el pedido para dar con su paradero vuelve a ser difundido.
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