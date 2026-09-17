Tras una millonaria inversión provincial, Susbielles anunció 142 lotes para viviendas

El intendente Federico Susbielles anunció este jueves una inversión de más de $1.660 millones de la Provincia de Buenos Aires para realizar la infraestructura de dos loteos que permitirán poner a disposición 142 terrenos en Bahía Blanca.

El jefe comunal comunicó la novedad en sus redes sociales desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, acompañado por su titular, Silvina Batakis, quien continúa al frente de la política habitacional provincial.

Del total de parcelas, 94 estarán ubicadas en Villa Talleres y otras 48 en Villa Serra. Según explicó Susbielles, los recursos estarán destinados a ejecutar la infraestructura completa de ambos desarrollos, incluyendo gas, agua, electricidad, cloacas y cordón cuneta.

“En Bahía Blanca hacen falta viviendas, hace falta acceso al suelo y eran los objetivos que teníamos desde que empezó la gestión”, señaló el intendente durante el anuncio.

Y agregó: “Gracias al esfuerzo de este Ministerio y del Gobierno de la Provincia se ha tomado la decisión de invertir para generar la infraestructura urbana para que los dos primeros loteos de la ciudad los podamos poner a disposición de nuestros vecinos”.

Por el momento no se encuentra abierta la inscripción. El Municipio anticipó que durante las próximas semanas comunicará cómo será el mecanismo para anotarse, además de los requisitos y los criterios que determinarán el acceso a los terrenos.

“Son 142 lotes que se van a poner a disposición, cosa que nos pone muy felices”, destacó Susbielles.

Batakis, por su parte, aseguró durante el encuentro que desde el Ministerio buscarán seguir trabajando en iniciativas habitacionales para Bahía Blanca.

En su publicación posterior, el intendente remarcó que las obras permitirán avanzar con “más acceso al suelo” y aseguró que el objetivo municipal es continuar generando alternativas para familias que buscan una solución habitacional.