Organizan una colecta para mejorar la casa de un niño que transita una difícil situación de salud

Una colecta solidaria busca contribuir con el bienestar de “Jesús”, un chico que atraviesa una difícil situación de salud y requiere realizar mejoras en la casa donde vive.

Las condiciones actuales del piso le dificultan la movilidad y, por ello, se requieren 30 metros de piso, de manera que transite de forma más tranquila su estancia mientras cumple su tratamiento médico.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Juanas.solidarias y también se puede compartir el flyer que se diseñó para hacer difusión.