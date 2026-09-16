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Cayó un empleado municipal acusado de robar gasoil de la planta de asfalto
El hombre fue sorprendido cuando cargaba en su vehículo particular seis bidones con combustible, una garrafa y herramientas. Quedó a disposición de la UFIJ Nº15.
Un empleado municipal de 37 años fue detenido acusado de intentar sustraer combustible y distintos elementos de la Planta Municipal de Asfalto, ubicada sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 677,5.
El procedimiento se realizó durante la tarde del martes, cuando personal policial que cumplía funciones en el predio sorprendió al hombre mientras cargaba diversos elementos en su auto particular.
Según informó la Policía, fueron recuperados seis bidones con un total de 110 litros de gasoil, además de varias herramientas de mano y una garrafa de 10 kilos.
El detenido fue identificado como Leandro Javier Vera, de 37 años, quien además se desempeña como empleado municipal.
El encargado de la planta reconoció los elementos secuestrados como propiedad del Municipio.
Vera fue trasladado y quedó alojado a disposición de la UFIJ Nº15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa por tentativa de hurto.
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