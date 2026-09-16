El Municipio lanza un programa para impulsar el uso recreativo de bicicletas

El Municipio presentó el Plan de Movilidad Sustentable Bici Bahía, una iniciativa que busca potenciar el uso de la bicicleta en la ciudad a partir de nuevas acciones recreativas, infraestructura ciclista y un futuro sistema de bicicletas públicas.

El ingeniero Martín De Charras, integrante del equipo de la Subsecretaría de Movilidad Urbana y Transporte, explicó en La Brújula 24 que el plan tiene tres ejes principales: mejorar lo existente, ampliar la infraestructura ciclista y aplicar políticas públicas que acerquen la bicicleta a los vecinos.

Una de las primeras medidas comenzará este fin de semana con el programa Bici Parque, que permitirá utilizar bicicletas de manera gratuita en el Parque Independencia y en el Parque de Mayo.

Según detalló De Charras, habrá 20 bicicletas en cada parque, disponibles sábados y domingos de 10 a 18. Los vecinos podrán retirarlas con la presentación del DNI y usarlas durante una hora dentro del espacio verde.

“Es simplemente de uso recreativo en el lugar”, aclaró el funcionario, al remarcar que la idea no es retirar la bicicleta para circular por la ciudad, sino usarla dentro de los parques.

En el Parque Independencia, el bicicletero estará ubicado cerca de avenida Pringles y Cervantes, mientras que en el Parque de Mayo se instalará cerca de la pista del Bicicló, junto al club de ciclistas.

De Charras sostuvo que el objetivo es que más vecinos puedan probar la bicicleta en un entorno seguro y, a partir de esa experiencia, animarse a incorporarla a sus traslados cotidianos.

Además, adelantó que el Municipio trabaja en un sistema de bicicletas públicas a mayor escala, con una primera etapa de seis estaciones. La idea es que puedan desbloquearse mediante una aplicación y devolverse en otro punto de la ciudad.

Ese sistema, explicó, estará pensado para conectar áreas verdes, ciclovías y sectores educativos. También permitirá reunir información sobre uso, demanda, disponibilidad de bicicletas y posibles conexiones con el transporte público.

Otro de los puntos del plan tiene que ver con la revisión de trazados actuales de ciclovías. De Charras indicó que, a partir de un análisis técnico, detectaron sectores conflictivos, con discontinuidades, desvíos y bajo uso por parte de ciclistas.

El ingeniero Martín De Charras, integrante del equipo de la subsecretaría de Movilidad Urbana y Transporte.

En ese marco, una de las propuestas que será elevada al Concejo Deliberante apunta a modificar el recorrido de la ciclovía del puente Casanova, que actualmente gira hacia calle Cerrito. Según explicó, se trata de un cruce considerado peligroso por la cercanía con la línea ferroviaria y el flujo vehicular.

La alternativa planteada es que el recorrido bordee el arroyo Napostá, por una senda compartida con peatones y segregada del tránsito vehicular, aprovechando la vereda que fue reconstruida después de los daños provocados por la inundación.

Además, el funcionario aclaró que las modificaciones en ciclovías deberán ser tratadas mediante las ordenanzas correspondientes.

Las bicicletas comenzarán a estar disponibles desde este sábado a las 10 de la mañana. En el caso de menores, podrán utilizarlas con la presencia de un tutor o una persona mayor de edad.