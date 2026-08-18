Perdió su casa en la inundación, no puede caminar y su esposa lucha contra el cáncer: pide ayuda

Héctor Osvaldo Ghizzoni, docente jubilado y exvecino de Ingeniero White, atraviesa una compleja situación personal, familiar y económica luego de que la inundación del 7 de marzo de 2025 marcara el comienzo de una serie de dificultades que hoy lo llevan a pedir ayuda. En diálogo con La Brújula 24, contó que desde hace más de diez meses no puede caminar y que permanece alojado en un geriátrico de Carmen de Patagones mientras espera una operación.

Hasta marzo del año pasado, Ghizzoni vivía junto a su esposa, Marisa, en una casa ubicada en la zona de Sisco y Mascarello, en Ingeniero White. El agua provocó importantes daños en la propiedad y, según relató, la casa quedó inhabitable.

La vivienda había sido adquirida mediante un crédito hipotecario y, después de varias gestiones, la hipoteca fue transferida a un matrimonio que se encargaría de iniciar su recuperación. Héctor y Marisa fueron evacuados inicialmente a una clínica de Punta Alta y, meses después, se trasladaron a Viedma. Debido al costo del alquiler, finalmente decidieron instalarse en Patagones con la intención de comenzar una nueva etapa.

Sin embargo, a principios de noviembre Héctor sufrió una fuerte caída mientras caminaba. “Se me salió la rodilla”, relató. A partir de ese episodio sufrió distintas lesiones y quedó con graves dificultades en el pie izquierdo. Desde entonces, aseguró, no volvió a caminar.

Inicialmente comenzó un tratamiento de kinesiología en el Hospital Municipal Pedro Ecay de Patagones, aunque ante la falta de evolución recibió la indicación de someterse a una cirugía. El pedido se encuentra actualmente bajo evaluación de IOMA y, de acuerdo con lo que le informaron, todavía no cuenta con una fecha definida para la intervención.

A esa situación se sumó el diagnóstico de cáncer de mama de su esposa. Marisa comenzó un tratamiento con quimioterapia que, según explicó Ghizzoni, la dejó físicamente debilitada y sin posibilidades de asistirlo en las tareas básicas. “No podía brindarme los cuidados mínimos, especialmente en lo que es la higiene corporal”, explicó.

La pareja decidió entonces que Héctor ingresara a una residencia para adultos mayores. Actualmente permanece en un establecimiento de calle Harostegui 18, en Patagones. Si bien indicó que el lugar mantiene convenio con IOMA, aseguró que hasta obtener la autorización correspondiente deben afrontar personalmente los gastos de la internación.

“Soy docente jubilado y hemos recibido alguna ayuda de familiares y amigos, pero ya no podemos insistirle a las mismas personas”, expresó. A los costos del geriátrico se suman el alquiler del departamento donde permanece su esposa, medicamentos que —según señaló— no cuentan en todos los casos con cobertura y otros gastos vinculados a su situación médica.

Ghizzoni decidió hacer pública su historia con la intención de reunir fondos que permitan afrontar estos gastos mientras espera la cirugía y acompaña el tratamiento de su esposa. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, a nombre de Héctor Osvaldo Ghizzoni, mediante el alias sapa.buzo.alamo.mp.