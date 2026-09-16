Carne en el supermercado: qué significan las bandejas rojas, amarillas y negras

Las bandejas rojas, amarillas y negras son habituales en las góndolas de carne de los supermercados, pero su color no determina oficialmente la calidad, la frescura ni la seguridad del producto.

No existe una norma sanitaria nacional que obligue a utilizar un determinado tono según las características de la carne. En realidad, cada cadena puede emplear los colores como parte de su propia estrategia comercial para diferenciar productos.

En términos generales, las bandejas negras suelen utilizarse para presentar cortes considerados premium o seleccionados. Las amarillas aparecen con frecuencia en productos de consumo cotidiano, promociones u ofertas, mientras que las rojas o blancas suelen reservarse para las líneas tradicionales.

Sin embargo, una bandeja negra no significa necesariamente que la carne sea mejor. Por eso, antes de decidir la compra, hay otros aspectos que pueden aportar más información sobre el producto.

Uno de ellos es el marmoleado, es decir, las pequeñas vetas de grasa que atraviesan el músculo. Su presencia influye en la jugosidad, el sabor y la terneza durante la cocción.

También conviene observar el estado general del envase. El film debe encontrarse correctamente adherido y sin roturas, mientras que una cantidad excesiva de líquido dentro de la bandeja puede indicar una importante pérdida de jugos de la carne.

Otro punto fundamental es la etiqueta. Allí deben revisarse la fecha de envasado y vencimiento, el nombre del corte, el peso neto, el precio por kilo y el valor total.

Además, el número de lote permite identificar y rastrear el producto ante un eventual inconveniente sanitario. También deben figurar los datos correspondientes al establecimiento elaborador o fraccionador y las condiciones recomendadas de conservación.

De esta manera, aunque el color de la bandeja puede servir como referencia para conocer cómo el supermercado segmenta su oferta, no debería ser el principal criterio para elegir. La información de la etiqueta y el aspecto de la carne resultan mucho más importantes al momento de llevar un corte al carrito.