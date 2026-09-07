El pequeño Joaquín fue operado con éxito tras la campaña solidaria que movilizó a toda Bahía

Joaquín, el niño bahiense de 3 años cuya familia había iniciado una campaña solidaria para poder costear una compleja intervención, fue operado este lunes con éxito.

La noticia fue confirmada por su mamá, Melisa, quien volvió a comunicarse con la redacción de La Brújula 24 para agradecer el acompañamiento que recibió la familia desde que el caso se hizo público. “Fue intervenido quirúrgicamente Joaquín. Cirugía exitosa”, contó.

A fines de julio, la familia había lanzado una colecta para reunir entre 3 y 4 millones de pesos. El pequeño padece hipoacusia conductiva y necesitaba una operación en los oídos, además de una intervención en la garganta y la nariz.

En aquel momento, su mamá había explicado que la urgencia estaba relacionada con la pérdida progresiva de audición. En la cirugía estaba previsto colocarle tubos de ventilación en ambos oídos, conocidos como “diábolos”.

La campaña tuvo una importante respuesta de vecinos de Bahía Blanca y de distintas localidades de la región, que realizaron aportes para que la intervención pudiera concretarse. “Quería agradecerles a ustedes por haber ayudado a difundir la noticia y a toda la comunidad bahiense y de la zona. Gracias a todos porque cada uno pudo ayudar para posibilitar su cirugía”, expresó Melisa.

La mujer definió a su hijo como “el superhéroe con capa blanca” y destacó especialmente el trabajo de los profesionales que lo acompañaron durante todo el proceso.

“Agradecer a su otorrino Gastón Vinent y a todo su equipo, son excelentes profesionales. Destacar su vocación; continuará acompañándolo en el proceso al igual que su pediatra Antonio Di Giglio. Excelentes profesionales. Estamos más que agradecidos”, señaló.

La familia había contado inicialmente que, pese a que ambos padres trabajaban, no podían afrontar por sus propios medios los costos de la operación, los estudios y la anestesia, mientras aguardaban una respuesta por la cobertura.

Dos meses después de aquel pedido urgente, la solidaridad permitió alcanzar el objetivo y Joaquín pudo finalmente ingresar al quirófano. “Que la gente se ponga contenta también, ya que gracias a ellos fue posible su cirugía”, resumió su mamá tras confirmar que la intervención había resultado exitosa.