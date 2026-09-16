Tragedia en Guaminí: investigan por qué volcó la lancha y siguen buscando al quinto pescador

La investigación por la tragedia ocurrida en la Laguna del Monte, en Guaminí, avanza para determinar qué provocó el vuelco de la lancha en la que viajaban cinco personas. Cuatro de ellas murieron y este miércoles continúa la búsqueda del único ocupante que permanece desaparecido.

El hecho ocurrió el sábado 12 de septiembre y, pese al operativo desplegado desde entonces, todavía existen interrogantes sobre las causas que hicieron que la embarcación tipo Trucker perdiera estabilidad y se diera vuelta.

Una de las hipótesis que se analiza apunta precisamente a un brusco cambio en la distribución del peso dentro de la lancha. Según explicaron especialistas vinculados a la pesca deportiva al portal Cambio 2000, una ola podría haber provocado que los ocupantes se desplazaran hacia un mismo sector, generando la pérdida de equilibrio. De todas maneras, se trata por el momento de una posibilidad y no de una conclusión de la investigación.

Otro de los elementos que forma parte del análisis es el estado en el que fue encontrada la embarcación, que no presentaría daños estructurales visibles. Esa circunstancia tampoco permite establecer, por sí sola, qué ocurrió antes del vuelco.

Las víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años y residente en Capital Federal; José Luna, de 70; y José Antonio Bianchi, de 52 años, guía de pesca y vecino del balneario Cochicó. El cuerpo de este último fue localizado durante el domingo.

En paralelo, los equipos de emergencia mantienen el operativo para localizar al quinto ocupante, aunque durante las últimas jornadas las tareas se vieron condicionadas por las condiciones meteorológicas.

La investigación está a cargo de la UFIJ N°3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Será la pesquisa judicial la que deberá determinar finalmente qué desencadenó el vuelco.