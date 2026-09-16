Senado: el oficialismo avanza con el proyecto que recorta Zona Fría

El proyecto de ley que recorta el régimen de Zonas Frías dio este miércoles un nuevo paso en el Congreso, luego de que un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzó a firmar dictamen con la intención de dejar la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto en la próxima sesión de la Cámara Alta.

La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo bajo el nombre de “Medidas Energéticas”, que había recibido media sanción de la Cámara de Diputados en mayo último, modifica el régimen vigente de subsidios al consumo residencial de gas natural.

Según afirmó la senadora Flavia Royón (Primero los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería, la iniciativa obtuvo dictamen tal cual fue aprobada por Diputados, por lo que estaría en condiciones de convertirse en ley si el Senado lo aprueba sin incluirle cambios. De lo contrario, deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.

La firma del despacho se produjo al término de una reunión de la que participó la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, quien defendió la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y justificó los cambios en el exceso cometido por las administraciones kirchneristas al extender el subsidio al consumo de gas a amplios sectores de la población con fines electoralistas.

En ese sentido, Tettamanti dijo que “el Gobierno quiere que haya energía, y eso se logra con competencia”, tras lo cual admitió que “hay un segmento de la población que tiene dificultades para el pago de las facturas”, pero volvió a la carga con la idea de que “tiene que haber subsidios para las familias que tienen problemas para pagarlo, no puede haber subsidios generalizados”.

El punto central, para Bahía Blanca por ejemplo, está en el cambio de criterio sobre las zonas incorporadas por la Ley 27.637. Hasta ahora, la ciudad estaba alcanzada por esa ampliación, que permitió aplicar descuentos en la factura de gas a usuarios residenciales: 30% para los hogares en general y 50% para sectores vulnerables o con beneficios especiales.

El proyecto del Ejecutivo mantiene el beneficio pleno para las zonas históricas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita el alcance para las localidades incorporadas por la ampliación (desde 2021). En esos casos, el descuento dejaría de ser automático para todos los usuarios residenciales y quedaría reservado a hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En términos prácticos, si la propuesta avanza sin modificaciones, una parte importante de los usuarios de Bahía Blanca que hoy recibe el descuento por Zona Fría podría perderlo si no queda comprendida dentro de los criterios socioeconómicos del nuevo esquema focalizado.

Fuente: La Nación