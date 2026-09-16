Buscan eliminar los aumentos automáticos de la AUH y las asignaciones familiares

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación que, en caso de ser aprobada por el Congreso, eliminaría la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones familiares.

La propuesta aparece en el artículo 17 de la iniciativa y contempla la derogación de tres disposiciones de la Ley 27.160, norma que establece la movilidad de estas prestaciones. Actualmente, los montos se actualizan de manera mensual siguiendo la evolución de la inflación.

El cambio alcanzaría, entre otros beneficios, a la AUH, la Asignación por Embarazo, las asignaciones por hijo e hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar. También dejarían de ajustarse automáticamente los límites y rangos de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a determinadas asignaciones.

Uno de los puntos centrales es que el proyecto no propone una fórmula alternativa ni establece una periodicidad mínima para futuras actualizaciones. Si el artículo fuera aprobado sin modificaciones, los aumentos pasarían a depender de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.

Esto no implica que la AUH o las asignaciones vayan a desaparecer o quedar necesariamente congeladas. Los beneficios continuarían vigentes y el Ejecutivo mantendría la facultad de modificar sus valores, pero dejaría de existir la obligación legal de aplicar el ajuste automático actual.

En septiembre, tal como señala La Nación, la Anses aplicó un incremento del 2,11% sobre los montos y los rangos de ingresos de las asignaciones familiares, como consecuencia del mecanismo vigente.

Según las previsiones incorporadas en el Presupuesto, para 2027 se destinarían $14,35 billones al conjunto de las asignaciones familiares, frente a los $11,68 billones estimados para este año. Para el programa que incluye a la AUH, la Asignación por Embarazo y la ayuda escolar se proyectan $9,18 billones y unos 4,14 millones de beneficiarios de la AUH.

La modificación deberá ahora ser debatida en el Congreso dentro del tratamiento general del Presupuesto 2027. Una propuesta similar ya había sido incluida por el Ejecutivo en el proyecto presupuestario anterior, pero no prosperó en el Poder Legislativo.