De Leo le pidió a Milei que llegue a Bahía en auto y "compruebe el estado de las rutas"

A pocos días de la visita que Javier Milei tiene prevista a Bahía Blanca, el diputado provincial de la Coalición Cívica Andrés De Leo publicó un video dirigido al Presidente en el que lo invitó a realizar el viaje por tierra para conocer personalmente el estado de distintas rutas nacionales y provinciales.

Milei tiene previsto arribar a la ciudad este viernes 18 de septiembre y, entre las actividades confirmadas, recorrerá el proyecto de ampliación de Compañía Mega, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Señor Presidente, el próximo viernes usted va a visitar nuestra ciudad. Seguramente por cuestiones de agenda y de tiempo lo haga en avión, pero yo le voy a sugerir algo: tómese un poco de tiempo y véngase en auto”, comenzó De Leo.

El legislador propuso un recorrido que comenzaría por la Ruta Nacional 3, seguiría por la Ruta Provincial 51 hasta Bahía Blanca y tendría como regreso las rutas 33, 65 y 205.

“Pídale a su chofer que venga por la Ruta 3. Usted va a comprobar el estado lamentable de esa ruta en muchos sectores que ponen en riesgo la vida de los argentinos”, sostuvo. Luego apuntó también contra la administración bonaerense: “Después toma la Ruta 51, va a pasar por Olavarría, por Pringles y va a llegar a Bahía Blanca. Y va a poder comprobar cómo nuestro gobernador también tiene las rutas destruidas”.

De Leo extendió el cuestionamiento tanto al Gobierno nacional como al de Axel Kicillof. En la publicación que acompañó al video pidió a ambos mandatarios que “dejen de pasarse la pelota” respecto de quién tiene bajo su responsabilidad los caminos con mayores problemas y reclamó mayores inversiones.

Para el regreso desde Bahía, aconsejó a Milei evitar el viaje nocturno y mencionó la situación de la Ruta Nacional 33. “No lo haga de noche, el riesgo es muy grande. Sale de Bahía Blanca por la Ruta 33, ruta nacional, que está en muchos tramos absolutamente destruida”, afirmó. También propuso continuar por la Ruta Provincial 65, desde Guaminí hacia Bolívar, y luego tomar la 205.

El diputado bonaerense utilizó además el mensaje para cuestionar el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Según sostuvo, el recorrido permitiría al mandatario experimentar “en carne propia lo que millones de argentinos padecen en nuestras rutas” y reclamó que esos fondos sean destinados a obras de infraestructura vial.

De Leo, diputado provincial de la Coalición Cívica, ha planteado en otras oportunidades reclamos relacionados con infraestructura y temas que afectan a Bahía y la Sexta Sección. “Presidente Milei y gobernador Kicillof, tomen un camino, el camino de la inversión y arreglen las rutas”, cerró.