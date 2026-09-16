El GPS de un celular lo delató: quedó detenido y le secuestraron un arma

Un joven de 20 años fue detenido este miércoles luego de que el GPS de un teléfono celular robado permitiera a la Policía localizar los elementos sustraídos en una vivienda de calle Sócrates al 2500.

Según informó la Comisaría Primera, la investigación comenzó a partir de la denuncia de un vecino que manifestó que le habían robado una mochila en cuyo interior se encontraba su teléfono celular.

Personal del Gabinete Investigativo inició entonces el seguimiento de la ubicación proporcionada por el GPS del dispositivo, que señaló un domicilio situado en Sócrates al 2500.

Con esos datos, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías en turno autorizaron un allanamiento en el inmueble durante la tarde de este miércoles.

En el procedimiento, los efectivos recuperaron la mochila y el celular denunciados como robados. Además, secuestraron un arma de fuego tipo revólver calibre 32.

En el lugar fue detenido Santino Martínez, de 20 años, quien quedó a disposición de la Justicia acusado inicialmente por el delito de robo y, de acuerdo con la información policial, también por tenencia de arma de guerra.

Desde la fuerza indicaron además que el joven registra antecedentes por delitos contra la propiedad y causas vinculadas con estupefacientes.