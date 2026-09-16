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Amanecer congelado y tarde con importante ascenso de temperatura en Bahía
El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad lo entregó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24.
La amplitud térmica será el rasgo distintivo de este miércoles en el ambiente bahiense y de la región, tal como lo expresó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"Si bien las heladas al amanecer se van a generalizar incluso en el centro, luego el pico más alto del termómetro podría trepar hasta los 21 grados", expuso en el habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que dicha condición se dará por la circulación del viento del cuadrante norte y producto de un cielo que se va a presentar mayormente despejado.
Por último, el profesional anticipó que para el jueves se pronostican pocos cambios en líneas generales, con la gran y única diferencia que la mañana ya no será tan rigurosa.
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