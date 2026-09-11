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Se viene un drástico cambio en las condiciones: llega el frío, junto al viento y la lluvia
El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad lo informó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24.
El invierno se resiste a irse de Bahía Blanca y la región en un cierre de semana desapacible, tal cual lo informado por el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"La inestabilidad se hará presente al amanecer, con chaparrones dispersos y aislados y que acompañarán durante gran parte de la jornada, con escasa amplitud térmica", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la máxima quedará acotada a tan solo 14 grados, merced al cambio en la dirección de las ráfagas que luego del mediodía se harán sentir soplando con fuerza del cuadrante sur.
Por último, el profesional anticipó que ya para este sábado se pronostica una mejora paulatina aunque los registros en el termómetro seguirán muy bajos, siendo el domingo a la mañana el momento más frío.
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