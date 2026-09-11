Viernes de fútbol: arranca la fecha del Clausura con los suplentes de Boca

Luego de varios días de espera, este viernes regresa el Torneo Clausura y abre el telón de la flamante fecha 9, la cual se extenderá hasta el próximo lunes 14 de septiembre.

El puntapié inicial de la fecha estará marcado por la presencia de uno de los grandes candidatos al título: Boca abrirá fuego este viernes por la noche en La Bombonera ante Central Córdoba de Santiago del Estero, buscando hacer valer la localía y enderezar su rumbo en el torneo doméstico.

La acción continuará a lo largo del fin de semana con escalas de alto voltaje, destacándose la visita de River a Tucumán en la jornada de sábado para medirse frente a Atlético, un equipo siempre complejo para el Millonario.

Sin embargo, el plato fuerte de la fecha tendrá lugar el domingo por la tarde en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde Independiente y San Lorenzo animarán una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino.

Qué partidos se juegan este viernes 11 de septiembre

17.00 | Newell's Old Boys – Vélez Sarsfield (Zona A) — ESPN Premium

19.15 | Defensa y Justicia – Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Zona A) — TNT Sports

21.30 | Boca Juniors – Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) — ESPN Premium

Cómo sigue la agenda de la Fecha 9

Sábado 12 de septiembre

14.45 | Independiente Rivadavia de Mendoza – Aldosivi (Zona B) — TNT Sports

14.45 | Estudiantes de La Plata – Platense (Zona A) — ESPN Premium

17.30 | Atlético Tucumán – River Plate (Zona B) — TNT Sports

20.00 | Talleres de Córdoba – Unión de Santa Fe (Zona A) — ESPN Premium

Domingo 13 de septiembre

14.45 | Sarmiento de Junín – Belgrano de Córdoba (Zona B) — ESPN Premium

14.45 | Tigre – Rosario Central (Zona B) — TNT Sports

17.00 | Argentinos Juniors – Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B) — TNT Sports

19.15 | Independiente – San Lorenzo de Almagro (Zona A) — ESPN Premium

21.30 | Huracán – Racing Club (Zona B) — TNT Sports

Lunes 14 de septiembre

19.00 | Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) — ESPN Premium

19.00 | Banfield – Barracas Central (Zona B) — TNT Sports

21.15 | Instituto de Córdoba – Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) — TNT Sports

Fuente: Perfil