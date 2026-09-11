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Viernes de fútbol: arranca la fecha del Clausura con los suplentes de Boca
La novena fecha del certamen pondrá primera hoy y se extenderá de manera ininterrumpida hasta el próximo lunes con una agenda cargada de encuentros trascendentales. Horarios y TV de todos los partidos.
Luego de varios días de espera, este viernes regresa el Torneo Clausura y abre el telón de la flamante fecha 9, la cual se extenderá hasta el próximo lunes 14 de septiembre.
El puntapié inicial de la fecha estará marcado por la presencia de uno de los grandes candidatos al título: Boca abrirá fuego este viernes por la noche en La Bombonera ante Central Córdoba de Santiago del Estero, buscando hacer valer la localía y enderezar su rumbo en el torneo doméstico.
La acción continuará a lo largo del fin de semana con escalas de alto voltaje, destacándose la visita de River a Tucumán en la jornada de sábado para medirse frente a Atlético, un equipo siempre complejo para el Millonario.
Sin embargo, el plato fuerte de la fecha tendrá lugar el domingo por la tarde en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde Independiente y San Lorenzo animarán una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino.
Qué partidos se juegan este viernes 11 de septiembre
- 17.00 | Newell's Old Boys – Vélez Sarsfield (Zona A) — ESPN Premium
- 19.15 | Defensa y Justicia – Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Zona A) — TNT Sports
- 21.30 | Boca Juniors – Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) — ESPN Premium
Cómo sigue la agenda de la Fecha 9
Sábado 12 de septiembre
- 14.45 | Independiente Rivadavia de Mendoza – Aldosivi (Zona B) — TNT Sports
- 14.45 | Estudiantes de La Plata – Platense (Zona A) — ESPN Premium
- 17.30 | Atlético Tucumán – River Plate (Zona B) — TNT Sports
- 20.00 | Talleres de Córdoba – Unión de Santa Fe (Zona A) — ESPN Premium
Domingo 13 de septiembre
- 14.45 | Sarmiento de Junín – Belgrano de Córdoba (Zona B) — ESPN Premium
- 14.45 | Tigre – Rosario Central (Zona B) — TNT Sports
- 17.00 | Argentinos Juniors – Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B) — TNT Sports
- 19.15 | Independiente – San Lorenzo de Almagro (Zona A) — ESPN Premium
- 21.30 | Huracán – Racing Club (Zona B) — TNT Sports
Lunes 14 de septiembre
- 19.00 | Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) — ESPN Premium
- 19.00 | Banfield – Barracas Central (Zona B) — TNT Sports
- 21.15 | Instituto de Córdoba – Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) — TNT Sports
Fuente: Perfil
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