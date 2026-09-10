Villa Libre: arrestan a un violento sujeto acusado de golpear a su pareja

Un hombre de 36 años fue detenido durante la noche del miércoles acusado de agredir físicamente a su pareja en Villa Libre.

Según informó el Comando de Patrullas, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 23:30 en inmediaciones de Punta Alta y Rincón, luego de un llamado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con las actuaciones, Nicolás Sebastián Herrero Suárez habría golpeado a la mujer en el rostro después de que ella manifestara su intención de retirarse a la casa de una amiga.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida cortante sobre la ceja izquierda. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la detención del acusado, quien posteriormente fue trasladado a la Comisaría Cuarta.

La causa fue caratulada como lesiones en el marco de la Ley 12.569 de Violencia Familiar y quedó a cargo de la UFIJ Nº 15.