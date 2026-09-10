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Batalla campal entre alumnas y padres en la puerta de una escuela
Ocurrió al atardecer de ayer a metros de la Media 2, en Corrientes al 1200. Habría comenzado a partir de una pelea entre las estudiantes. Luego se sumaron adultos a la trifulca, caldeando aún más el clima.
Un delicado hecho de violencia se registró durante la tarde-noche del miércoles frente a la Escuela Media Nº 2, ubicada en Corrientes al 1200, donde una pelea que se inició entre dos alumnas terminó convirtiéndose en una batalla campal.
Según pudo saber La Brújula 24, el enfrentamiento comenzó en la vereda del establecimiento y posteriormente se habrían sumado hasta mayores --al menos un padre y una madre-- familiares de las estudiantes, lo que agravó la situación.
Por la magnitud del episodio fue necesaria la llegada de varios patrulleros que intervinieron para controlar el conflicto. También habría acudido al lugar una ambulancia, para atender a una de las menores por lesiones.
La secuencia generó momentos de fuerte tensión en cercanías de la escuela y en la seccional Cuarta. Por estas horas, todo es materia de investigación para definir cómo empezó la pelea. También trabajan inspectoras para establecer eventuales responsabilidades.
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