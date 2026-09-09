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Detienen a un peligroso sujeto acusado de disparar contra un auto
El procedimiento se realizó en el Barrio San Vicente. El arrestado tiene 30 años y protagonizó el violento hecho en Los Andes al 3300.
Un hombre de 30 años fue detenido durante la tarde de este martes acusado de efectuar disparos contra un vehículo en el sector de Los Andes al 3300, del Barrio San Vicente.
El operativo del Comando de Patrulla comenzó alrededor de las 17.30, luego de varios llamados al 911 que alertaban sobre un sujeto que estaba realizando disparos hacia una vivienda de esa zona.
Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 44 años, quien relató que momentos antes una persona había disparado contra su Volkswagen Gol Trend.
Durante la inspección del rodado, la Policía constató dos impactos compatibles con disparos de escopeta en la puerta delantera del lado del acompañante. Se especula que entre el atacante y la víctima habría problemas de larga data.
Con los datos reunidos, el Comando de Patrullas desplegó un operativo y localizó al presunto autor en Sívori al 5100, donde fue detenido Luis Alberto Saltos Balmaceda, de 30 años.
En el asiento del acompañante de un Volkswagen Gol vinculado al acusado, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12/70, que fue secuestrada.
Además, en Pasaje Los Andes se incautaron tres cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron preservados para la realización de las pericias correspondientes.
Saltos Balmaceda fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como abuso de armas y portación ilegal de arma de fuego.
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