El invicto San Lorenzo visita a Comercial en el partido destacado de la Liga Plata

La Liga Bahiense de Plata tendrá esta noche una nueva fecha con un partido que sobresale por encima del resto: Comercial-San Lorenzo.

El encuentro se disputará desde las 21, en el Puerto, y tendrá frente a frente al líder del certamen y a uno de sus perseguidores directos.

San Lorenzo llega como único puntero con 18 puntos y todavía mantiene el invicto en esta segunda parte del torneo. En su última presentación venció a Ateneo por 72 a 67, resultado que lo dejó solo arriba.

Comercial, por su parte, viene de caer ante Bahía Basket por 65 a 59, pero sigue prendido en la pelea grande. El portuario comparte el segundo lugar con Altense, ambos con 17,5 unidades, y buscará recuperarse ante su gente.

La programación se completará con otros cinco encuentros: Ateneo-Argentino, Sportivo Bahiense-Altense, El Nacional-Espora, Velocidad-Bahía Basket y La Falda-9 de Julio.

Altense también tendrá una prueba importante ante Sportivo, en otro duelo directo de la parte alta. El verde viene de quitarle el invicto a El Nacional, al vencerlo 73 a 53, mientras que Sportivo se recuperó frente a Argentino con un triunfo por 69 a 51.

9 de Julio, que aparece cuarto con 17 puntos, visitará a La Falda luego de golear a Velocidad por 92 a 65. El Nacional intentará levantar ante Espora, que llega entonado tras cortar una racha negativa de 12 derrotas y vencer a La Falda por 84 a 66.

Las posiciones tienen a San Lorenzo como líder con 18 puntos. Luego aparecen Altense y Comercial, con 17,5; 9 de Julio, con 17; El Nacional y Sportivo, con 16,5; Ateneo, con 15,5; Bahía Basket y Velocidad, con 14,5; Argentino, con 14; La Falda, con 12,5; y Espora, con 12.