Seguinos

Deportes

El invicto San Lorenzo visita a Comercial en el partido destacado de la Liga Plata

El líder de la segunda parte desembarca esta noche en el Puerto, donde lo espera uno de sus escoltas. La fecha se jugará desde las 21.

| 🕒 2 mins. de lectura.
Foto: prensa Altense

La Liga Bahiense de Plata tendrá esta noche una nueva fecha con un partido que sobresale por encima del resto: Comercial-San Lorenzo.

El encuentro se disputará desde las 21, en el Puerto, y tendrá frente a frente al líder del certamen y a uno de sus perseguidores directos.

San Lorenzo llega como único puntero con 18 puntos y todavía mantiene el invicto en esta segunda parte del torneo. En su última presentación venció a Ateneo por 72 a 67, resultado que lo dejó solo arriba.

Comercial, por su parte, viene de caer ante Bahía Basket por 65 a 59, pero sigue prendido en la pelea grande. El portuario comparte el segundo lugar con Altense, ambos con 17,5 unidades, y buscará recuperarse ante su gente.

La programación se completará con otros cinco encuentros: Ateneo-Argentino, Sportivo Bahiense-Altense, El Nacional-Espora, Velocidad-Bahía Basket y La Falda-9 de Julio.

Altense también tendrá una prueba importante ante Sportivo, en otro duelo directo de la parte alta. El verde viene de quitarle el invicto a El Nacional, al vencerlo 73 a 53, mientras que Sportivo se recuperó frente a Argentino con un triunfo por 69 a 51.

9 de Julio, que aparece cuarto con 17 puntos, visitará a La Falda luego de golear a Velocidad por 92 a 65. El Nacional intentará levantar ante Espora, que llega entonado tras cortar una racha negativa de 12 derrotas y vencer a La Falda por 84 a 66.

Las posiciones tienen a San Lorenzo como líder con 18 puntos. Luego aparecen Altense y Comercial, con 17,5; 9 de Julio, con 17; El Nacional y Sportivo, con 16,5; Ateneo, con 15,5; Bahía Basket y Velocidad, con 14,5; Argentino, con 14; La Falda, con 12,5; y Espora, con 12.

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas