Causa Aduana: Munafó se negó a declarar

Federico Ezequiel Munafó se negó a declarar ante el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, en el marco de la causa que investiga una presunta filtración de información sensible desde la Aduana de Bahía Blanca.

Munafó, quien se desempeñaba como encargado del área de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas local, está investigado por los presuntos delitos de violación de secretos y encubrimiento.

La pesquisa intenta determinar si, aprovechando el cargo que ocupaba dentro del organismo, habría advertido a personas que estaban siendo investigadas sobre allanamientos, inspecciones u otros procedimientos que debían mantenerse bajo reserva.

Uno de los principales elementos incorporados al expediente son una serie de escuchas telefónicas. La investigación surgió a partir de otra causa por presunto contrabando e infracciones a la Ley de Marcas, que en octubre del año pasado derivó en 24 allanamientos simultáneos, 13 de ellos realizados en Bahía Blanca.

En esa trama aparece el comerciante Guillermo Ramírez, vinculado a la firma XMenos+Prendas, quien habría recibido advertencias sobre las medidas judiciales que posteriormente se concretaron. La Fiscalía busca establecer si Munafó fue quien suministró esa información reservada.

El avance de la causa provocó a fines de agosto tres allanamientos realizados por Prefectura Naval Argentina: uno en la oficina que ocupaba Munafó en el edificio de ARCA de San Martín 145, otro en su vivienda y un tercero en el domicilio de una expareja. Allí fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y documentación para ser sometidos a análisis.

Tras esos procedimientos, el alto funcionario de Aduana fue apartado del cargo que ocupaba, aunque continuó perteneciendo al organismo. La investigación, que por el momento lo tiene como principal sospechoso dentro de la Aduana bahiense, continuará ahora con el análisis de las comunicaciones y del material incorporado al expediente.