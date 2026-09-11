Está preso Gastón Larriaga, histórico narco de Bahía

Mauricio Gastón Larriaga, uno de los nombres históricos vinculados al narcotráfico en Bahía Blanca, fue detenido este viernes en el fuerte operativo desplegado por la Prefectura Naval Argentina en distintos puntos de la ciudad.

Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, Larriaga se hallaba prófugo por causas anteriores y fue localizado por los investigadores en una finca de la zona de Bordeu, donde habría permanecido oculto.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína y armas, elementos que quedaron incorporados a la nueva investigación que lleva adelante la Justicia Federal.

Los investigadores sospechan además que, pese a encontrarse en la clandestinidad, Larriaga habría continuado operando en actividades vinculadas con el narcotráfico. En el marco de los mismos procedimientos también fue detenida Patricia Weinzettel, pareja de Larriaga y quien registra antecedentes judiciales por causas relacionadas con drogas.

Este medio había adelantado durante el mediodía que Prefectura realizaba varios operativos simultáneos por drogas y armas, entre ellos uno en Mendoza al 1400, en el barrio Mariano Moreno, y que la investigación alcanzaba a un conocido personaje con un extenso prontuario.

Larriaga cuenta con antecedentes y condenas en la Justicia Federal por narcotráfico. En una de las causas más importantes que lo tuvo como protagonista fue señalado como jefe de una organización dedicada al traslado y distribución de estupefacientes desde Mar del Plata hacia Bahía Blanca y otras localidades del sur del país.

Por aquel expediente recibió una condena de 12 años de prisión y fue declarado reincidente, mientras que Weinzettel también fue condenada. En esa investigación se habían secuestrado más de 20 kilos de marihuana y seis kilos de cocaína.

La nueva causa busca ahora determinar el alcance de las actividades que presuntamente desarrollaba Larriaga mientras permanecía prófugo, así como establecer el origen y destino de la droga y las armas secuestradas este viernes.

Los operativos continuaban durante la tarde y se aguardaba información oficial sobre la totalidad de los allanamientos, los elementos incautados y la situación procesal de los detenidos.

Con información de Fiscales.gob / La Brújula 24