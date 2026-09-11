Colapinto fue duro con Alpine tras las prácticas en Madrid: "Estamos a años luz"

Franco Colapinto cerró con preocupación la primera jornada de actividad del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa en el nuevo circuito de Madring, y fue crítico con el rendimiento mostrado por Alpine.

El argentino terminó 13° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó 14° y 11°, respectivamente. Tras bajarse del auto, Colapinto reconoció que el equipo no consiguió la evolución que esperaba entre ambas sesiones.

"Creo que estamos a años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco por qué", expresó el piloto, quien describió la jornada como "difícil" y aseguró que en la segunda tanda no lograron dar el salto necesario.

"ESTAMOS A AÑOS LUZ DE LOS RACING BULLS". Franco Colapinto no se mostró conforme con el rendimiento de su Alpine en las primeras dos prácticas libres en Madring.



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Colapinto también detalló algunos de los problemas que encontró en el monoplaza. Señaló que el auto se mostró demasiado duro al pasar por los pianos y que, pese a una mejora en ese aspecto, perdieron carga aerodinámica. "Atrás el auto va muy mal, muy impredecible. Un poco raro, la verdad, manejar hoy", reconoció.

El argentino tampoco pudo completar correctamente su vuelta rápida con neumáticos blandos debido a que se encontró con Liam Lawson en la curva denominada La Monumental.

Más allá del rendimiento del Alpine, Colapinto también dejó una advertencia sobre el flamante trazado madrileño: "Es una pista difícil, se hace prácticamente imposible pasar a alguien".

"Veremos qué pasa el domingo, pero tenemos mucho por trabajar y por entender", cerró el piloto.

La Fórmula 1 continuará este sábado con la tercera práctica libre y la clasificación, que definirá la grilla de salida para la carrera del domingo.