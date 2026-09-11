La tercera fecha del Invernal se pone al día este domingo: hay 58 inscriptos

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Invernal de Midgets tendrá este domingo su tercera fecha, con una nutrida nómina de 58 pilotos inscriptos para la programación que comenzará desde las 11.30 en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

El certamen adquiere especial importancia para buena parte de los participantes, ya que servirá como instancia clasificatoria para el próximo Campeonato Estival 2026-2027.

De esta manera, aquellos pilotos que no consiguieron los resultados necesarios durante la última temporada de verano, quienes retornan a la actividad y los debutantes deberán sumar puntos en estas jornadas para conseguir su lugar en la próxima edición del tradicional torneo.

Entre los anotados aparecen pilotos con experiencia en la categoría y varios nombres que buscan precisamente asegurarse la clasificación durante este mini-campeonato.

La lista completa de inscriptos es la siguiente: Luciano Vallejos (2), Fernando Saldamando (5), Agustín Colaneri (11), Kevin Altamirano (15), Juan Ignacio Todino (20), Agustín Pérez Meler (21), Guillermo Yurovsky (30), Joaquín García López (32), Gonzalo Brezina (35), Braian Madril (37), Nicolás Macazaga (38), Agustín Ausili (39), Jorge Fritz (43), Gastón Petracci (44), Rodrigo Zubeldia (46), Nicolás Montanari (53), Antonio Moyano (54), Emanuel Pascual (56), Brian López (57) y Gonzalo Razquin (60).

También estarán Juan María Soto (64), Gastón Hock (66), Gabriel Marco (68), Valentín Balduchi (70), Lautaro Ford (75), Javier Rouaix (77), Agustín Gómez (78), Alejandro Chiesa (82), Agustín López (86), Juan Ignacio Calvo (87), Nicolás Palma (88), José María Calvo (91), Alan Renero (95), Santiago Aman (97), Juan Pablo Schiel (99), Emiliano Capdevila (100), Rodrigo Perugini (101), Ariel Ruppel (102) y Matías Lastra Meler (103).

Completan la nómina Hernán Sartori (104), Daniel Burdiles (107), Tobías Marcos (111), Manuel Donadio (113), Ivano Bozzetti (115), Ezequiel Galante (117), Alihuen Marcos (122), Jeremías Amiott (123), Valentín Giordano (124), Francisco Ortiz Medina (126), Santiago Sánchez (128), Mauro Acuña (130), Valentín Tartuferi (132), Juan Manuel Andrada (133), Nahuel Semeraro (135), Numa Dailoff (137), Nahuel Lezcano (155), Gustavo González (158) y Martín Noriega (159).

Después de la jornada de este domingo quedarán solamente dos fechas para completar el Campeonato Invernal. Ambas se correrán en horario nocturno: el viernes 25 de septiembre y el viernes 9 de octubre, cuando quedarán definidos los pilotos que obtendrán el pasaje al Estival.