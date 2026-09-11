"No podemos rendirnos": le robaron dos veces en 15 días y quedaron filmados

Una familia de Tres Arroyos sufrió dos ingresos delictivos en apenas 15 días y los movimientos de los ladrones quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en Viamonte 66, propiedad de Federico Attema. El primero se produjo el pasado 30 de agosto, cuando los delincuentes saltaron un paredón y una reja para acceder al inmueble.

En aquella oportunidad lograron llevarse una bicicleta y otros elementos de menor valor. Sin embargo, durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes regresaron al mismo lugar.

Las imágenes de las cámaras muestran nuevamente a los intrusos ingresando a la propiedad, aunque en esta ocasión aparentemente algo los alertó y terminaron escapando sin llevarse objetos.

Attema aseguró que realizó la denuncia correspondiente en la comisaría de Tres Arroyos después de ambos episodios y que entregó los registros de las cámaras para que sean incorporados a la investigación.

El damnificado expresó su preocupación por la reiteración de los hechos y reclamó mayores medidas de seguridad. Además, sostuvo que durante el robo del 30 de agosto intentó comunicarse con los números de emergencia sin obtener respuesta y pidió que se cotejen las cámaras particulares con las del sistema de monitoreo municipal.

“No debemos rendirnos ante hechos como este”, manifestó el vecino, quien admitió el temor generado por haber sufrido dos episodios de este tipo en su domicilio en tan poco tiempo.

Con información de LU24