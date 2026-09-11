Día del Maestro: cómo es enseñar hoy en un aula de secundaria de Bahía Blanca

¿Qué pasa hoy cuando un profesor entra a un aula de una escuela secundaria de Bahía Blanca? ¿Los alumnos tienen más dificultades para aprender? ¿Bajó la exigencia? ¿Cuánto inciden el celular, la situación económica de las familias y las nuevas reglas para aprobar las materias?

En el Día del Maestro, La Brújula 24 puso la mirada sobre lo que ocurre puertas adentro de las escuelas a partir del testimonio de Emiliano Fabris, docente secundario desde hace 12 años, delegado de Suteba y dirigente de Política Obrera, quien habló en el aire de "Nunca es Tarde" sobre los cambios que observa frente a sus alumnos.

La charla surgió a partir de los resultados de las pruebas PISA 2025, conocidos esta semana. Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con registros inferiores a los de 2022. En Matemática, el 76% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo esperado y la proporción fue del 59% tanto en Lectura como en Ciencias.

El deterioro, sin embargo, excede las fronteras argentinas. La OCDE informó que el rendimiento promedio en Matemática y Lectura llegó a sus niveles más bajos desde que se realiza PISA y advirtió que uno de cada cinco jóvenes de 15 años presenta bajo desempeño simultáneamente en las tres áreas evaluadas.

Para Fabris, tratar de explicar el fenómeno solamente por las capacidades de los adolescentes sería un error. "No hay que tener una mirada unilateral. Existen distintas variables que tenemos que incorporar para tratar de entender el fenómeno", sostuvo.

Uno de los aspectos que marcó es el estado material en el que funcionan algunas escuelas públicas. "Hay un desgaste de infraestructura brutal. A veces no se puede dar clases porque el sol te da en los ojos y no tenés cortinas; no tenés picaportes para cerrar las puertas y generar un clima adecuado", describió.

También señaló que las diferencias sociales siguen entrando al aula. La falta de materiales, las dificultades para sostener una asistencia regular o los problemas económicos familiares pueden terminar condicionando el proceso de aprendizaje.

"Uno puede ver que la condición social de los estudiantes se deteriora y esas son condiciones que dificultan el proceso pedagógico, la posibilidad de una actividad regular, de estar todos los días en la escuela y de contar con los elementos para estudiar", explicó.

¿Bajó la exigencia?

Otro de los interrogantes que atraviesa actualmente a la secundaria tiene que ver con la exigencia y con el nuevo régimen académico implementado en la provincia de Buenos Aires.

Fabris explicó que ahora resulta mucho más difícil que un estudiante repita el año completo. Puede continuar avanzando mientras recupera las materias que todavía adeuda. "El sistema mismo muchas veces empuja al docente a evaluar la trayectoria: desde qué punto comenzó el estudiante y hasta dónde pudo avanzar, considerando sus aprendizajes, sus capacidades y su esfuerzo", señaló.

Sin embargo, reconoció que esa lógica tiene un límite cuando el estudiante debe alcanzar determinados conocimientos. "Hay cosas que sí o sí se tienen que aprender pensando en estudios posteriores. Un médico finalmente va a tener que conocer plenamente lo necesario para atender a una persona. Tiene que llegar hasta determinado lugar", ejemplificó.

Y admitió que allí aparece una de las frustraciones que encuentra actualmente frente al curso: "Uno ve que no se puede llegar hasta determinado lugar y cada vez en mayor medida".

Para el docente, el desafío tampoco se resuelve únicamente modificando el sistema de aprobación. Consideró que cualquier reforma debería incorporar en mayor medida la experiencia de quienes trabajan diariamente dentro de las escuelas.

El celular y una concentración cada vez más difícil

Hay otro cambio que, para Fabris, resulta evidente respecto de las aulas de hace una década: la capacidad de concentración. "Hay un cambio, indudablemente. El celular es un enorme factor de distracción", aseguró.

Según relató, algunas escuelas comenzaron a experimentar con el retiro de los teléfonos durante las clases. La medida no está exenta de conflictos, tanto por el valor económico de los dispositivos como por la resistencia que puede producir entre los adolescentes.

"Su uso es un factor de distracción y eso se ve muy claramente. Creo que habrá que hacer una experiencia con medidas de este tipo, sacar los celulares y tratar de volver a la hoja impresa", expresó.

De todos modos, aclaró que tampoco considera que la tecnología sea por sí sola responsable de los problemas educativos. "Sería muy unilateral decir que la tiza y el pizarrón son mejores que el celular. También hay cosas que se pueden hacer con los dispositivos, acceder a información útil para estudiar, y eso nosotros no lo teníamos", sostuvo.

Para Fabris, el problema se encuentra justamente en hallar un equilibrio entre herramientas que facilitan el acceso al conocimiento y dispositivos diseñados también para capturar constantemente la atención.

A 12 años de haber comenzado a dar clases, su diagnóstico combina viejos y nuevos problemas: escuelas con necesidades de infraestructura, desigualdad social, modificaciones en los criterios de evaluación y una generación que estudia rodeada de estímulos tecnológicos que hace apenas una década tenían mucha menos presencia.

El desafío, planteó, sigue siendo el mismo detrás de todas esas transformaciones: que permanecer dentro de la escuela implique también aprender y alcanzar los conocimientos necesarios para continuar estudiando, trabajar y desenvolverse como ciudadano.