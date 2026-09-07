Espectáculos
Mirtha Legrand fue internada por una bronquitis
La conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei, donde es sometida a estudios de control. Desde su entorno aseguraron que se encuentra bien.
Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei, en Buenos Aires, a raíz de un cuadro de bronquitis por el que los médicos decidieron realizarle una serie de estudios de control.
La información fue confirmada por su entorno, que llevó tranquilidad respecto del estado de salud de la conductora de 99 años. Héctor Vidal Rivas, amigo y asesor de la histórica figura de la televisión, aseguró que se encuentra “bien”.
La internación se conoció luego de que Legrand se ausentara este fin de semana de “La noche de Mirtha”. En principio se había informado que atravesaba un fuerte cuadro gripal y que, por recomendación médica, había decidido permanecer en reposo en su domicilio.
Ante su ausencia, Juana Viale fue la encargada de ocupar su lugar al frente del programa del sábado.
“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, había explicado Viale durante la emisión.
Este lunes se confirmó que el cuadro que afecta a Mirtha es una bronquitis y que quedó alojada en el Mater Dei para completar controles médicos. Por el momento no se informó cuándo recibiría el alta ni cuándo podría retomar las grabaciones de su programa.
La conductora ya había atravesado un episodio similar en abril de este año, cuando una fuerte bronquitis la mantuvo alejada durante unas tres semanas de las grabaciones.
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