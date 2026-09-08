Espectáculos
Quedaron cuatro finalistas: quién fue eliminada de Gran Hermano
Después de una gala muy intensa, Santiago del Moro anunció qué participante no llegará a la gran final.
Yanina Zilli se convirtió este lunes en la nueva eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). Al cierre de la gala, perdió el duelo final contra Charlotte Caniggia y tuvo que despedirse de sus compañeros.
La definición se produjo cuando cinco participantes se enfrentaron en la última placa de eliminación de esta edición. Como los votos son positivos y se fueron acumulando desde la semana pasada, la permanencia en la casa se decidió entre Charlotte, Luana Fernández, Sol Abraham, Zilli y Yipio.
Durante la gala, Santiago del Moro fue anunciando de manera aleatoria quiénes continuaban en competencia, aunque sin revelar los porcentajes de la votación. Yipio, Luana y Sol fueron las primeras en asegurarse un lugar en la recta final.
De esta manera, la definición quedó mano a mano entre Charlotte Caniggia y Yanina Zilli. Finalmente, el público decidió que la exvedette fuera quien abandonara la casa y, de esa manera, quedaron definidas las cuatro finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada.
Después de conocer el resultado, Zilli tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros y de la casa en la que permaneció durante más de seis meses. “Chau a esta casa que me dio cosas hermosas. Gracias por darme esta hermosa oportunidad. Gracias por los seis meses y medio que pasé acá. Me siento ganadora, di lo mejor de mí”, expresó emocionada.
“Fue un honor estar en esta casa, que voy a extrañar mucho”, agregó antes de cerrar su paso por el programa con una despedida muy fiel a su estilo: repitió su clásico “¡Jugando, jugando!” y cantó Flowers, de Miley Cyrus.
Tras la eliminación de Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y Yipio son las cuatro participantes que continúan en carrera por el premio mayor.
Fuente: TN
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