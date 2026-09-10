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Hallazgo histórico: encontraron una carta de 1833 que relata la usurpación británica de Malvinas
El escrito, compuesto por cuatro hojas, permanecía en el Archivo Histórico tucumano y permite reconstruir la comunicación oficial de los acontecimientos ocurridos en el Atlántico Sur.
Un documento de 1833 que describe la ocupación británica de las Islas Malvinas fue encontrado recientemente por el equipo del Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán durante tareas de recuperación y conservación del patrimonio documental.
Se trata de un oficio de cuatro hojas enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, a su par tucumano, Alejandro Heredia. El escrito relata los acontecimientos ocurridos a partir del 2 de enero de aquel año y permite conocer cómo las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata fueron informadas sobre lo sucedido en las islas.
El director del Archivo Histórico, Javier Critto, explicó que la elección de Tucumán como destinataria no fue casual, debido al peso político que tenía la provincia en aquella época. “Era una de las provincias más importantes y por eso el primer parte se lo daban al gobernador de Tucumán”, señaló.
Desde la institución destacaron especialmente el valor del documento para reconstruir la posición argentina frente a la ocupación británica. “Es un documento inédito y fundamental para nuestra memoria. Nos permite saber que las Malvinas siempre han sido argentinas”, sostuvo Critto.
El material fue presentado en el marco de un ciclo de conferencias organizado por el Archivo Histórico, que también conmemora los 60 años del cierre de ingenios azucareros durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán, Raúl Albarracín, destacó que la tarea del organismo busca trascender la conservación de documentos y promover una “memoria activa”.
“El Archivo Histórico lleva adelante todo un programa de actividades que no solamente se limita a la conservación de la riqueza documental”, explicó.
Las autoridades señalaron que la intención es preservar estos testimonios, facilitar su acceso a la comunidad y utilizar el conocimiento de acontecimientos del pasado como herramienta para comprender los desafíos del presente.
Con información de TN
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